Tandis que le mois de mars arrive doucement mais sûrement à sa conclusion, l’heure est venue pour les plateformes de SVOD de balancer leurs dernières grosses cartouches… ou presque. En effet, si Netflix se réserve encore quelques nouveautés de taille pour le 31 mars, qui marquera notamment l’arrivée de la trilogie Jurassic Park dans le catalogue, cela n’empêche pas le service de continuer à envoyer du lourd chaque nouvelle semaine qui passe. Et justement, voici le moment venu de faire le point sur toutes les nouveautés attendues cette semaine.

Les films Netflix de la semaine du 23 au 29 mars 2026

Côté films, Netflix compte bien occuper ses abonnés autant que possible chaque jour de la semaine, à raison d’une nouveauté par jour en moyenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cinéma français sera cette fois-ci à l’honneur, puisque quatre des cinq nouveautés proposées proviennent de chez nous. De la comédie, du drame, de la science-fiction, il y en aura alors pour tous les goûts. Mais Netflix n’en oublie pas non plus ses classiques pour autant, et en profitera ainsi pour ajouter l’intégrale de Twilight à son catalogue, soit un total de cinq films.

23/03 Le gendre de ma vie

24/03 Sous écrous

25/03 Twilight : L’intégrale

27/03 Un petit miracle

28/03 Planète B



Les séries de la semaine du 23 au 29 mars

Côté séries, la plateforme de streaming ne sera toutefois pas non plus en reste, et proposera un certain nombre de nouveautés à ses abonnés. Cela commencera avec Maison de retraite, une nouvelle série française (oui, encore), avant de continuer avec Un très mauvais pressentiment, nouvelle série produite par les créateurs de Stranger Things. Harry Hole, adaptation d’une saga littéraire policière, viendra ensuite compléter le podium des nouveautés de Netflix, tandis que la saison 3 d’Hartley cœurs à vif attendra de son côté les fans de la série australienne.

23/03 Maison de retraite

25/03 Hartley, cœurs à vif – Saison 3

26/03 Un très mauvais pressentiment Harry Hole

27/03 BTS : Le retour (documentaire)



Source : Netflix