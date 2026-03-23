Prime Video fait une fois encore le plein de nouveautés cette semaine avec un excellent film et une série très attendue comprenant un acteur oscarisé.

Chaque semaine, les plateformes de streaming font le plein de nouveautés, même si ça sera relativement calme pour Amazon Prime Video. Dans les prochains jours, le géant de la SVOD va ajouter un excellent film à suspense, tendu et doté d'un casting ultra solide, mais aussi deux nouvelles séries dont une très attendue. Malheureusement, ce sera à peu de chose près tout.

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Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame, Furiosa), Nicholas Hoult (Superman, X-Men) et Ralph Fiennes (The King's Man, James Bond) sont tous à l'affiche de l'excellent Le Menu. Un thriller plein de tension qu'il faut absolument voir sur Prime Video. On y suit un groupe de riches et influentes personnes, toutes invitées à déguster un menu très spécial dans un restaurant ultra select perché sur une île isolée.

Dans les cuisines, le chef Slowik (Ralph Fiennes) concocte des plats d'une grande justesse pour chacun des invités, et leur prépare des surprises plus que radicales et angoissantes. Avec son décor froid, ses plans de caméra glaciaux, Le Menu nous impose une atmosphère anxiogène, portée par un casting principal des plus solides. Le film de Mark Mylod n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il n'en reste pas moins un excellent thriller qui pourrait bien valoir le coup d'œil cette semaine sur Prime Video.

28/03 Le Menu



Toutes les séries de la semaine du 23 au 29 mars 2029

Côté série, Prime Video se contente d'ajouter deux nouveautés. La première est une série policière de Grande-Bretagne, Under Salt March. On y suit une ancienne flic, Morfa Helen, désormais professeure qui se lance dans une enquête après avoir découvert le corps d'un de ses jeunes élèves noyé. Une affaire qui pourrait bien être en lien avec la disparition de sa propre nièce, une affaire encore non résolue.

Outre cette série thriller, Prime Video joue la comédie avec Bait, seconde série de la semaine, et cette dernière est particulièrement attendue par les fans du genre. Bait, ou Coupez ! en français, raconte le quotidien de Shah Latif, un acteur qui galère à joindre les deux bouts et à trouver du travail. Mais lorsqu'une audition immanquable se dresse sur son chemin, l'homme joue ses dernières cartes et tente le tout pour le tout. Cette nouvelle série Prime Video respire la bonne humeur et signe le grand retour de Riz Ahmed, oscarisé pour son rôle dans Sound of Metal en 2021.