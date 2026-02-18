C'est une annonce inespérée pour une génération qui a connu les séries jeunesse de Disney+ bien avant qu'elles ne soient réunies sur une plateforme de SVOD. Attention à la nostalgie.

L'un des avantages de Disney+, c'est de pouvoir piocher dans des œuvres qui ont marqué des générations bien avant l'apparition des services de streaming. Certes, Netflix ou Prime Video peuvent bien s'offrir les droits d'œuvres iconiques. Mais la compagnie aux grandes oreilles a l'avantage d'avoir elle-même produit bien des séries par le passé. Ainsi, dans un élan de nostalgie, elle va ramener un de ses titres les plus populaires des années 2000.

Disney+ va célébrer le meilleur d'une série culte pour ses 20 ans

Décidément, 2026 est l'année de la nostalgie sur Disney+. La plateforme s'apprête à voir le retour de nombreux titres cultes : Malcolm, Scrubs, Camp Rock... Et la liste ne fait que s'allonger, et d'une façon étonnante. Alors que la Company a mis un coup d'arrêt à sa chaîne Disney Channel, elle puise pourtant dans son vivier de titres iconiques pour les millenials et la gen Z pour des revival inespérés. Le prochain sera celui de Hannah Montana.

C'est LA grande nouvelle de Disney+ cette semaine : la plateforme prépare un épisode spécial pour les 20 ans de la série qui a fait exploser la carrière de l'actrice et chanteuse Miley Cyrus. Jouant sur un trouble de l'identité qui brouille les frontières entre la personnalité de l'artiste et son personnage, Hannah Montana a en fait révolutionné le rapport entre fiction et carrière musicale. On y suit les péripéties de Miley Stewart, fille d'un chanteur de country incarné par le propre père de Cyrus, qui se trouve être une Pop Star hyper connue mais qui préserver son anonymat.

Avec des chansons qui résonnent encore chez les trentenaires comme “The Best of Both Worlds” et “The Climb”, Hannah Montana reste un des titres les plus connus de la chaîne jeunesse. Diffusée entre 2006 et 2011, les 101 épisodes de la séries sont toujours disponibles sur Disney+, ainsi que le film de 2009. Deux décennies plus tard, cette collection accueillera donc un épisode spécial, « 20th Anniversary », qui prendra la forme d'une rétrospective. Miley Cyrus y partagera ses meilleurs souvenirs au micro de la podcasteuse Alex Cooper. Rendez-vous le 24 mars 2026 pour vous replonger dans la double vie de l'artiste.