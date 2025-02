Après Netflix, Prime Video et Disney+, il est l'heure de nous arrêter sur les sorties Max. Pas plus tard que la semaine dernière, le service SVOD de Warner a attiré les regards avec la mise en ligne du tout premier épisode de la très attendue saison 3 de The White Lotus. La suite arrive dans les nouveautés du 24 février au 2 mars, aux côtés de deux gros films appréciés ou encore d'une série documentaire à ne pas rater sur la chute d'un acteur majeur d'Hollywood.

Tous les films Max du 24 février au 2 mars 2025

Que réservent les dernières sorties Max de février 2025 ? Deux films très bien notés et très appréciés, avec de gros castings, sont prévus d'ici les prochaines 48h. On commence avec le long-métrage HBO Pharmacy Road qui prend la forme d'un documentaire parodique sur le monde du cyclisme et du dopage qui a souvent touché la discipline. Et la chaîne américaine n'a pas fait les choses à moitié avec la distribution qui comporte Jeff Goldblum (Jurassic Park), Orlando Bloom (Pirate des Caraibes), Danny Glover (L'Arme Fatale), John Cena (The Suicide Squad), voire des réalisateurs comme J. J Abrams (Lost) et Edgar Wright (Shaun of the Dead).

Le second film à ne pas louper sur Max du 24 février au 2 février 2025, c'est The Normal Heart de Ryan Murphy (American Horror Story, Nip / Tuck...) qui offre une plongée dans la crise du SIDA à New-York au début des années 80. La critique a été sous le charme de cette production « bouleversante » selon beaucoup avec Mark Ruffalo (Avengers), Julia Roberts (Pretty Woman), Jim Parsons (Big Bang Theory), Matt Bomer (Doom Patrol)... À ne pas rater également sur Max, le documentaire At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal qui revient sur l'histoire d'abus sexuels de la part Larry Nassar, médecin de la fédération américaine de gymnastique, sur des athlètes.

25/02 Pharmacy Road At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal - documentaire

26/02 The Normal Heart



Toutes les séries du 24 février au 2 mars 2025

Du côté des séries, Max diffusera une série documentaire événement en deux parties, Kevin Spacey Unmasked. Une enquête qui a duré plusieurs années et qui dresse un portrait « complet et sans concession » des accusations d'agressions sexuelles dont a fait l'objet l'acteur. « Ce documentaire incisif éclaire des récits longtemps tus et propose une réflexion essentielle sur les abus de pouvoir dans l'industrie du divertissement ». Eyes on the Prize, disponible le 26 février 2025 sur Max, est quant à elle une série documentaire sur le mouvement des droits civiques du XXe siècle aux États-Unis.

Les nouvelles sorties séries Max contiennent également du sport avec les Championnats du monde de ski nordique, l'émission de divertissement Humain vs Hamster ou encore Coyotl, Hero and Beast. Un show mexicain un jeune homme qui embrasse son destin d'homme-bête pour protéger son peuple de deux cartels de drogues.