Une série qui n'est plus toute jeune, mais qui n'a rien perdu de toutes ses qualités et qui a cartonné dès la diffusion de son pilote, est disponible en intégralité sur Disney+.

Disney+ rencontre un énorme succès actuellement avec la saison 2 de bref. Plus d'une dizaine d'années après le lancement de ces « chroniques extraordinaires d'un homme ordinaire », l'intérêt porté par les français n'a pas faibli. La suite de cette série culte est toujours à la première place du top 10 France. Mais l'arrivée de cette autre série ultra appréciée en intégrale pourrait peut-être changer le classement. Sans pour autant détrôner bref. qui a l'air bien décidé à rester numéro 1 sur Disney+.

Une série suivie par des millions de personnes débarque sur Disney+

Les sorties de la semaine du 17 au 23 février 2025 sur Disney+ sont rythmés par le film documentaire Endurance. Un doc National Geographic qui retrace l'expédition pour la recherche de l'épave du navire Endurance. C'est d'ores et déjà disponible tout comme Gagné ou Perdu. Le nouveau show d'animation Pixar qui suit un groupe de jeunes joueurs de softball. On retrouve la patte esthétique du studio et visiblement l'humour. Mais depuis quelques heures, une série ultra appréciée lancée en 2014 est arrivée en intégrale sur Disney+, Murder. Une production de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal) créée par Peter Nowalk, qui a travaillé avec la célèbre réalisatrice, productrice et scénariste sur ses précédents projets.

C'est quoi Murder ou How To Get Away with Murder en VO ? C'est une série dramatique avec la grande Viola Davis qui se déroule dans le même univers que Scandal, avec une histoire plutôt originale où l'actrice incarne une brillante avocate et professeur de droit, qui se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre avec ses étudiants. Le show télévisé, dont le pilote a été regardé par plus de 20 millions d'américains lors de sa diffusion, s'est terminé en 2020 avec sa saison 6.

En plus d'audiences élevées, Murder a eu d'excellents retours (moyenne IMdb de 8,1/10) et a reçu de nombreux prix. Viola Davis a d'ailleurs été la première afro-américaine à obtenir l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2015. Les saisons 1 à 6 de Murder sont disponibles dès maintenant sur Disney+. C'est donc le bon moment de découvrir la série si vous êtes abonnés.

