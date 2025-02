On arrive tout doucement mais sûrement au terme de notre exploration des sorties SVOD Prime Video, Netflix, Max et Disney+ de la semaine. Du 10 au 16 février 2025, la firme aux grandes oreilles a créé l'événement avec le retour de la série française culte Bref. pour une saison 2. Les six épisodes sont disponibles dès maintenant sur la plateforme de streaming vidéo, tandis que l'intégrale de la saison 1, qui comporte 82 épisodes, est également accessible pour tous les abonnés. Une autre surprise liée à bref est aussi en approche.

Les sorties films Disney+ du 17 au 23 février 2025

Dans les sorties films Disney+ du 17 au 23 février 2025, il y aura du documentaire, du documentaire et du documentaire. Le plus important des docs inédits de la semaine est consacré à bref. « Un documentaire inédit immersif sur les coulisses du tournage. Cet épisode unique révèle les défis rencontrés par l'équipe, les anecdotes de tournage et l'alchimie entre les acteurs, offrant une vision intime et touchante de cette aventure ». Un documentaire : bref. De bons amis sera disponible le 21 février 2025 sur Disney+.

Le documentaire « Endurance » de National Geographic traitera de son côté de la recherche de l'épave engloutie du navire Endurance, qui a été pris au piège dans la banquise de la mer de Weddell et qui a fini par couler. Un siècle plus tard, une équipe entreprend un voyage pour retrouver ce vestige et a décidé de capturer cela avec un film documentaire National Geographic. Ce sera disponible le 19 février 2025 sur Disney+.

19/02 Endurance - documentaire

21/02 Un documentaire : bref. De bon amis - documentaire unique sur les coulisses du tournage de ce retour



Les sorties séries du 17 au 23 février 2025

Après les documentaires, Disney+ va mettre en avant deux grosses inédites prometteuses. Steven Knight est de retour avec un show TV dans la lignée de Peaky Blinders : A Thousand Blows. Cette fois, le réalisateur nous emmène dans l'Angleterre victorienne des années 1880 et dans le milieu des combats de boxe clandestins. On verra si ce sera à la hauteur de Peaky Blinders, mais d'un point de vue du casting, c'est déjà solide avec Stephen Graham (This is England, Snatch), Malachi Kirby (Black Mirror) et Erin Doherty (Le jeu de la reine).

La seconde série signée Disney+ de cette semaine du 17 au 23 février 2025 est une production du légendaire studio d'animation Pixar, Gagné ou Perdu. « Gagné ou Perdu plonge les abonnés Disney + dans l'univers du softball, où les trajectoires de huit personnages hauts en couleur vont se croiser. Des enfants mal dans leur peau, des parents un peu trop impliqués, et même un arbitre éperdument amoureux : chacun se prépare à sa manière pour LE grand match… ». Ce sera disponible le 19 février 2025 sur Disney+ en même temps que les saison 1 à 6 de Murder.

19/02 Gagné ou Perdu - série d’animation Murder - Saison 1 à 6 - série thriller

21/02 A Thousand Blows - série dramatique



Source : Disney Plus France.