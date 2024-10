Big Bang Theory est l'un des plus grands succès de la télévision américaine. Une série culte qui a fait ses adieux en 2019 après 12 saisons tout de même. Et le public était au rendez-vous puisque plus de 10 millions de téléspectateurs ont suivi les ultimes épisodes. Une popularité énorme qui a donné l'idée aux équipes de produire le spin-off Young Sheldon qui est visible sur Netflix, Prime Video et Max. Ce mois-ci, la chaîne US CBS diffusera le premier épisode d'une nouvelle série dérivée : Georgie and Mandy’s First Marriage.

L'univers de la série Big Bang Theory s'étend

Il n'est pas trop tard pour découvrir Big Bang Theory et ses personnages hauts en couleur. Dans cette création de Chuck Lorre, on suit deux physiciens, Sheldon (Jim Parsons) et Leonard (Johnny Galecki), dont le quotidien va être perturbé par la rencontre avec leur voisine Penny (Kaley Cuoco). Une série multi-primée, aux audiences élevées, drôle et qui a mis en avant la culture geek. Après le carton de Young Sheldon, et peut-être celui de Georgie and Mandy’s First Marriage, la série culte prépare une énorme surprise. D'anciens personnages font faire leur grand retour dans un nouveau spin-off qui révèle ses premiers détails.

Cette prochaine série, qui a été officialisée en 2023 par Warner Bros Discovery, compte mettre en lumière le gérant de la boutique de comics vue dans Big Bang Theory, Stuart Bloom (Kevin Sussman), la co-gérante du magasin Denise (Lauren Lapkus) et Bert (Brian Posehn). Un géologue qui était d'amoureux d'Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). « Variety a appris de sources sûres que Brian Posehn, Lauren Lapkus et Kevin Sussman joueront tous les trois dans la série comme étant en développement chez Max » a avancé le magazine habitué aux scoops.

« La série est toujours en cours de développement et le feu vert n'a pas encore été donné » ajoute Variety. En toute logique, tout est bon, mais les acteurs sont pour le moment occupés ailleurs. Si le projet aboutit réellement, le créateur Chuck Lorre sera le producteur exécutif. Pour voir ou revoir Big Bang Theory, l'intégrale de la série est disponible sur Max.

Image de Stuart Bloom et de Denise.

Source : Variety.