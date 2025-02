Netflix va régaler ses abonnés cette semaine avec de très grosses nouveautés, mais qu'en est-il des autres plateformes de streaming vidéo concurrentes (Prime Video, Disney+, Max) ? Amazon s'apprête à diffuser au moins gros films. Un long-métrage avec une véritable star du cinéma japonais d'un côté, et le remake anglais de l'un des plus gros succès de toute l'histoire du service SVOD. Avis aux fans de romance et un peu de voitures à la Fast and Furious.

Tous les films Prime Video du 10 au 16 février 2025

Dans les nouveaux films des sorties de la semaine du 10 au 16 février 2025, Prime Video espère encore créer l'évènement avec À Contre-Sens Londres. Un remake de l'un des plus gros cartons de la plateforme. Sa suite, À Contre-Sens 2, a même été le film le plus regardée en 2024 sur le service. Il s'agit, comme révélé par le titre, d'une version anglaise qui se déroule à Londres. Le synopsis et les personnages sont identiques à l'original et aux livres sur lesquels ces adaptations sont basées. Un probable futur gros carton à venir.

L'autre événement Prime Video de la semaine, c'est le prochain film de Takeshi Kitano, écrit par Takeshi Kitano et avec Takeshi Kitano. « A Takeshi Kitano movie ». « Dans la première moitié du film, on suit un tueur à gages, Nezumi (Takeshi Kitano) qui lutte pour sa survie lorsqu'il est pris entre la police et les yakuzas. Ensuite, dans la seconde moitié, ce thriller d'action et de crime prend une tournure inattendue, se transformant en une comédie auto-parodique qui raconte la même histoire avec une dimension humoristique ». Enfin, Prime Video fera entrer Prey au catalogue. Mais attention, ce n'est pas dit qu'il s'agisse du film Predator de Disney+.

12/02 Prey

13/02 A Contre-Sens : Londres

14/02 Broken Rage



Toutes les séries du 10 au 16 février 2025

Le soufflet retombe après la sortie des premiers épisodes d'Invincible Saison 3 sur Prime Video. Une nouvelle série norvégienne sera cependant disponible le 14 février prochain, The Commoner. Un biopic au format épisodique qui raconte l'histoire d'amour entre le roi et la reine de Norvège, et les obstacles qu'ils ont dû traverser avant de pouvoir être réunis. Normalement, la branche Prime Video Brazil devrait aussi être représentée avec la téléréalité Soltos no Carnval où des jeunes font la fête sans se mettre de barrière.

14/02 The Commoner - Saison 1 Soltos no Carnaval - téléréalité



Source : Amazon Prime Video.