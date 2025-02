Disney Plus voit grand en projetant d'adapter une œuvre culte sous forme de série. Tout se confirme encore et pas par n'importe qui, vous allez voir ça.

Le mois de février est déjà réjouissant sur Disney+. Tout comme concurrents, Netflix, Prime Video ou encore Apple TV+, elle doit rivaliser de belles nouveautés pour continuer à captiver son audience. Dans son programme mensuel, vous retrouverez par exemple Avatar 2, l'intégral de la série Murder ou encore la suite de la très populaire comédie Abbott Elementary. Mais, la plateforme a plus d'un tour dans son sac. Un très gros projet d'adaptation se prépare, ça se confirme encore.

Disney+ prévoit toujours d'adapter cette œuvre iconique

Ajouter des productions-tiers à son catalogue, c'est bien, mais le risque est de les retrouver également chez ses rivaux. Dès lors, les productions originales sont ce qu'il y a de plus efficace pour parvenir à se distinguer. Les plateformes de SVOD l'ont bien compris et proposent de plus en plus de créations-maison. Disney+ est donc loin de se reposer sur le catalogue de la firme, optant aussi pour des projets pensés pour la plateforme.

En tant que groupe familial, Disney a trouvé un créneau sur lequel se positionner : les œuvres jeunesses et jeunes adultes. Un de ses tentatives les plus emblématiques de ces dernières années n'est autre que la série Percy Jackson et les Olympiens, adaptée du phénomène littéraire de Rick Riordan.

Il se trouve que la plateforme a une autre saga d'heroic fantasy dans le viseur, à savoir Le Cycle de l'Héritage, l'œuvre de Christopher Paolini aux millions d'exemplaires écoulés. Si vous n'êtes pas lecteur, vous la connaissez plus probablement sous le titre Eragon grâce au film sorti en 2006.

Cette adaptation du premier roman de la série n'avait cependant pas eu de suite en raison de sa mauvaise réception critique et publique. Disney vient alors à la rescousse des fans qui aimeraient une belle transposition à l'écran de cet univers très populaire.

© Fox 2000 Pictures

Où en est le projet d'adaptation d'Eragon ?

À l'été 2024, les fans d'Eragon ont eu vent d'une grande nouvelle de la part de Disney Plus. De fait, la plateforme de SVOD prévoit d'adapter Le Cycle de l'Héritage, constitué à ce jour de quatre romans, sous forme de série télévisée. Cependant, depuis le mois de juillet, nous n'avions pas eu de nouvelles...

Mais ça, c'était sans compter sur la prise de parole de l'auteur en personne ! Christopher Paolini a confirmé sur le réseau social X (anciennement Twitter) que l'adaptation était toujours prévue. Il ne peut pas donner de détail pour le moment, mais le contrat est en passe d'être signé.

Par conséquent, il faudra être patient pour retrouver Eragon, le jeune dragonnier, à l'écran. Néanmoins, tout semble être sur les rails pour que le projet d'adaptation voit le jour. En attendant, vous avez de quoi vous occuper sur Disney+ avec les nouveautés de la semaine !