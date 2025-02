Disney+ met les petits plats dans les grands et démarre le mois de février 2025 en beauté avec un énorme film, l'un des plus grands de l'histoire du cinéma.

Comme toutes les plateformes SVOD, Disney+ fait aussi le plein de nouveautés pour ce mois de février 2025. Comme Netflix, Max ou encore Prime Video, il y a eu quelques sorties dès le 1er février. On va donc faire une petite entorse au règlement, et revoir ce qui a été ajouté en début de mois, en plus des prochaines arrivées de la semaine. Au menu, un gigantesque film, l’un des plus gros succès de l’histoire du cinéma, mais aussi deux séries extrêmement appréciées. L'une marque son grand retour avec une nouvelle saison, tandis que l'autre arrive en intégrale directement.

Le film Disney+ du 1er au 9 février 2025

Mais avant les séries, on parle film. Et cette semaine s’il n’y en a qu’un seul, ce n’est pas bien grave tant il prend de la place. On parle bien évidemment d’Avatar : La voie de l’eau, deuxième film de la saga de James Cameron qui a fait exploser le box-office en 2022. Le film s’est placé dans le top des plus gros films de l’histoire, non loin de Titanic et Avatar premier du nom, eux aussi de James Cameron. D’ailleurs, le prochain film de la franchise est censé débarquer à la fin de l’année si tout va bien. Autant en profiter en faisant une petite séance de rattrapage avant le nouvel épisode du coup, maintenant disponible sur Disney+.

9/02 Avatar : La Voie de l’eau



Toutes les séries du 1er au 9 février 2025

En plus de la suite d’Avatar, Disney+ ajoute deux séries à son catalogue, toutes deux hyper appréciées. La première c’est Young Sheldon, spin-off à succès de The Big Bang Theory, sitcom absolument culte des années 2010. On y suit l’enfance et adolescence de Sheldon Cooper, personnage marquant de la série principale. Cerise sur le gâteau, la série arrive en intégrale. Ensuite, c’est la saison 7 de 9-1-1 qui rejoint Disney+. On est moins sur de la comédie, mais plutôt sur une série d’action dramatique. Comme son nom l’indique, on vivra aux côtés des services de secours de Los Angeles. Ambulancier, pompier, secouristes… tous ont un rôle à jouer et se retrouvent constamment mis à contribution dans la cité des anges.