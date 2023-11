Comme pour Prime Video, c'est l'heure de refermer la page des nouveautés Disney+ de novembre 2023. Celles-ci restent évidemment disponibles pendant plusieurs mois pour les abonnés, mais n'attendez pas d'ajouts massifs. L'avant dernier épisode de Super Noël, la série saison 2 sera néanmoins mis en ligne dès demain. C'était l'une des grosses sorties d'un mois assez calme. Mais ça va être plus mouvementé sous peu, et c'est même déjà le cas avec le comeback d'une franchise emblématique qui a su traverser les âges sans prendre une ride.

Les films Disney+ du 27 novembre au 3 décembre 2023 (S48)

Ce n'est pas une sortie Disney+ de la semaine, mais si vous l'avez raté, le film Buzz L'Éclair est enfin disponible en France. Le titre parle pour lui, c'est un spin-off sur le ranger de l'espace irremplaçable de Toy Story. Un long-métrage d'animation, bien évidemment signé Pixar, qui raconte l'histoire « du véritable héros qui a inspiré le jouet », et qui continent tout un tas de références au cinéma SF. Si certains reprochent un manque d'inventivité, cette aventure indépendante a été plutôt bien reçu, mais ça n'a pas suffi. C'est l'un des plus gros flops de Pixar. Mauvais signe pour Toy Story 5 ? Probablement pas car la saga avec Buzz, Woody et les autres jouets demeure très populaire.

La vraie nouveauté Disney+ de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023, c'est The Sheperd. Un court-métrage avec John Travolta basé sur le livre Le berger: Un conte de Noël. C'est l'histoire d'un jeune pilote de la Royal Air Force qui va se retrouver en détresse au-dessus de la mer du Nord. Mais ce dernier reprendra espoir lorsqu'un berger, un avion qui a pour mission de secourir d'autres zyncs en danger, viendra à son secours. Ce sera logiquement le film inédit Disney Plus de la semaine, même si la programmation finale nous aidera à y voir plus clair.

Les films de la semaine 48

Buzz L'Éclair (disponible)

Synopsis : « Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz tente de ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable robot de compagnie, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… ».

The Sheperd - court métrage (1er décembre)

Synopsis : « La veille de Noël, un jeune pilote de la Royal Air Force, qui rentre chez lui en traversant la mer du Nord, court un danger lorsque sa radio et l'alimentation électrique de son avion le lâchent. Alors qu'il ne lui reste que peu de carburant, et que tout semble perdu, un mystérieux bon samaritain surgit pour le sauver ».

Les séries Disney+ de la semaine, une légende de retour (S48)

Les sorties séries Disney+ de la semaine 48 vont être bien plus chargées. Depuis quelques heures, le mythique Doctor Who célèbre son 60ème anniversaire avec deux premiers épisodes spéciaux réalisés pour l'occasion. Un beau cadeau avant l'heure et la nouvelle saison qui débarquera en 2024. Et il y aura une grosse nouveauté avec cette future saison 15 puisque le Docteur sera représenté par Ncuti Gatwa, connu pour le rôle d'Eric dans la série Netflix Sex Education. À noter que le Special 2, Aux Confins de l'Univers, sera ajouté le 2 décembre prochain au catalogue Disney+.

Une autre licence totalement culte, LEGO, sera également de retour avec la série animée LEGO Friends : Un Nouveau chapitre. Un programme pour les plus jeunes qui narre les aventures d'une bande d'amis à leur entrée au lycée. Bien qu'ils aient des désirs et des motivations différentes, chacun va devoir apprendre à mettre tout cela de côté afin de s'assurer que l'événement organisé pour la rentrée scolaire soit une réussite. Il y aura aussi le show britannique Culprits : Arnaque à l'anglaise.

Les séries de la semaine 48

Doctor Who Special 1 : La Créature Stellaire (25 novembre)

Synopsis : « À Londres, le Docteur mène une course contre la montre après qu'un vaisseau spatial s'est écrasé. Mais alors que la bataille fait rage, le destin semble le conduire vers une vieille amie, Donna ».

Super Noël, la série - saison 2 épisode 5 (29 novembre)

Synopsis : « Scott Calvin doit continuer de faire perdurer l'esprit de Noël grâce au soutien de Carol, Sandra, Cal et surtout de ses elfes bien serviables, alors que le monde évolue ».

LEGO friends : Un nouveau chapitre (29 novembre)

Synopsis : « C'est un grand changement qui se prépare pour Aliya, Autumn, Leo, Zac, Nova, Paisley, Olly et Liann. La bande d'amis rentrent au lycée et seront en charge d'organiser le festival de la rentrée scolaire. Mais pour cela, ils vont devoir ne faire qu'un et compter les uns sur les autres ».

Culprits : Arnaque à l'anglaise (29 novembre)

Synopsis : « La vie de Joe Petrus va être bousculée lorsqu'un tueur va partir à ses trousses. Car ce que ne savent pas son fiancé et ses beaux-enfants, c'est que Joe a commis un crime trois ans plus tôt. Il va alors retourner à Londres pour renouer avec d'anciens collègues de travail pour faire la lumière sur la personne qui cherche à l'abattre ».

Doctor Who Special 2 : Aux confins de l'univers (2 décembre)

Synopsis : « Le TARDIS emmène le Docteur et Donna aux confins de l'aventure. Pour s'échapper, ils doivent mener le combat le plus désespéré de leur vie, avec le sort de l'univers en jeu ».

Les nouveautés documentaires et émissions Disney+ (S48)

Les documentaires Disney+ du 27 novembre au 3 décembre 2023 seront quasi nuls, mais si ça se confirme, il y aura au moins une énorme nouveauté. Un doc complet sur Harrison Ford, et surtout sur son éclosion grâce à la saga Indiana Jones, qui comprendra de nombreuses archives avec l'acteur, Steven Spielberg, et des images de tournage. Et oui, vous n'échapperez pas au passage sur Indiana Jones 5.

Les docs et émissions de la semaine 48

Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford (1er décembre)

Synopsis : « Le documentaire explore la création du personnage d'Indiana Jones comprenant des images d'archives couvrant les quatre décennies d'existence de la franchise. Un reportage qui raconte aussi l'impact et l'inspiration qu'on pu générer ces films ».