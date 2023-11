On termine notre grand tour des ajouts des plateformes SVOD des jours à venir. Après les sorties Netflix S46 et les nouveautés Prime Video de la semaine, on s'intéresse par conséquent à Disney+. Qu'attendre de la plateforme de Mickey ? Un gros focus sur le cinéma français, un lot de séries inédites sur le service ainsi qu'à des documentaires. Et au cas où vous avez manqué l'actualité de ces dernières semaines, n'oubliez pas qu'une augmentation des prix a aussi touché Disney Plus ce mois-ci.

Les films Disney+ du 13 au 19 novembre 2023 (S46)

Disney+ prépare le terrain pour les fêtes de fin d'année, comme en témoigne l'arrivée de Super Noël : La Série - Saison 2 dans les nouveautés de novembre 2023. Pour la semaine du 13 au 19 novembre, la plateforme va continuer ses efforts avec deux comédies hivernales. Santa & Cie - réalisé et incarné par l'acteur culte des Nuls Alain Chabat - et Un Noël pas comme les autres. Une production américaine originale Disney+ pour petits et grands avec Lil Rel Howery et Ludacris.

Le 17 novembre, le service rendra hommage à Jane Birkin avec le film Jane par Charlotte. Charlotte Gainsbourg, la fille de Jane Birkin, a tourné des instants de vie avec sa mère avant qu'elle ne disparaisse et les a condensés dans un long-métrage.

Les films de la semaine 46

Jane par Charlotte (17 novembre)

Synopsis : « Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime, inédite et universelle, laissant apparaître une mère face à une fille. Jane par Charlotte ».

Santa & Cie (17 novembre)

Synopsis : « Rien ne va plus à l’approche du réveillon de Noël : les 92 000 lutins de Santa tombent gravement malades et flanchent tous en même temps ! C’est un coup dur pour ce bon vieux Saint Nicolas. Qui va fabriquer les jouets pour les enfants du monde entier ? Il n’a pas le choix, Santa et ses rennes doivent se rendre sur Terre pour trouver un remède. Mais à son arrivée, M. Claus aura besoin d’aide pour sauver la magie de Noël ».

Un Noël pas comme les autres (17 novembre)

Synopsis : « Depuis une expérience traumatisante vécue dans son enfance, Eddie Garrick, travailleur social de la police d'Atlanta, ne croit plus en la magie de Noël. A la demande de sa femme Allison dont il est actuellement séparé, il emmène avec lui sur son lieu de travail sa fille Charlotte, âgée de 9 ans. Mais en ce 24 décembre, ils vont faire la rencontre de Nick, un homme mystérieux vêtu d’un costume rouge. Pensant l’individu en plein délire, Eddie lui propose une aide professionnelle qui suscite la colère d’un politicien local et l’entraîne aux cotés de sa fille dans une aventure magique qui pourrait bien lui redonner foi en Noël... ».

Les séries Disney+ de la semaine avec une licence de légende (S46)

Les nouvelles sorties Disney+ de la semaine 46 seront marquées par la série Tout va bien. Une autre création originale portée par une brochette d'acteurs français avec notamment Virginie Efira. Le show TV A Teacher sera aussi dans les nouveautés du 13 au 19 novembre 2023 et a dérangé un certain nombre de téléspectateurs à cause de son sujet. La série raconte en effet l'histoire d'une enseignante, jouée par Kate Mara, qui va s'éprendre de son élève.

Cette fournée de séries Disney+ accueillent également une exclusivité : Un meurtre au bout du monde. Un format court dont les deux premiers épisodes seront disponibles le 14, tandis que les cinq autres arriveront la semaine d'après et les suivantes. On suivra une hackeuse et enquêtrice, Darby Hart, qui devra mettre ses talents à exécution pour résoudre un mystérieux meurtre.

Les séries de la semaine 46

Un meurtre au bout du monde (14 novembre)

Synopsis : « Emma Corrin (The Crown) tient le rôle Darby Hart, une hackeuse et enquêtrice en herbe de la génération Z, invitée avec huit autres personnes à participer à la retraite qu’organise un milliardaire (Clive Owen) dans un cadre enchanteur mais isolé. Quand l’un des invités décède dans de mystérieuses circonstances, Darby doit faire appel à toutes ses compétences pour démontrer qu’il s’agit bien d’un meurtre – même si certains lui mettent des bâtons dans les roues – avant que le tueur ne frappe à nouveau ».

La maison allemande (15 novembre)

Synopsis : « Une jeune interprète est confrontée à la vérité choquante de la Shoah lors de son travail lors du premier procès d'Auschwitz à Francfort en 1963. Elle découvre sans relâche ce qui a été refoulé pendant le miracle économique allemand et caché sous le le « confort allemand » de cette époque : crimes, souffrances, culpabilité se mêlent entre histoire de sa propre famille et histoire allemande ».

A Teacher (15 novembre)

Synopsis : « Insatisfaite de son mariage avec un homme rencontré à l’université, et éloignée de sa famille, Claire, solitaire, fait son entrée dans une nouvelle école, au Texas. La vie de la jeune femme est bouleversée lorsqu’Eric, un charmant élève de sa classe, s’intéresse à elle de façon inattendue. Capitaine de l’équipe de foot de l’établissement, l’adolescent est populaire et extraverti ».

Tout va bien (15 novembre)

Synopsis : « La famille Vasseur est une famille comme les autres, lieu du plus beau comme du pire, habituée à se retrouver pour les anniversaires, spectacles de gymnastique rythmique et sportive ou réveillons balisés, ponctués de complicité, de rires mais aussi de malaises, de rivalités qui viennent chahuter leur amour et les liens indéfectibles qui les soudent. Mais tout va bien, c’est normal : c’est la famille ».

Les nouveautés documentaires et émissions Disney+ (S46)

Enfin, Disney+ ne fera pas l'impasse sur les documentaires et il y a du très lourd. Un programme très attendu avec Keanu Reeves, mais malheureusement, ce n'est pas pour un John Wick. L'acteur iconique d'Hollywood sera le narrateur d'un doc sur l'histoire de l'écurie Brawn GP qui a été rachetée pour 1 livre symbolique. D'après les premiers retours, le reportage tient ses promesses et brille pour sa justesse.

Shohei Othani Au-delà du rêve plongera les abonnés dans le monde du baseball avec le parcours du joueur japonais Shohei Othani. Un documentaire qui revient sur toute sa carrière et son ascension avec les bons comme les mauvais moments.

Les docs et émissions de la semaine 46

Brawn : la course impossible (15 novembre)

Synopsis : « Keanu Reeves raconte l’une des plus grandes sagas de l’histoire de la Formule 1. À travers les témoignages de Ross Brawn et d’icônes de la discipline comme Jenson Button et Rubens Barrichello, cette série captivante en quatre parties fait la part belle aux révélations. Depuis la création de Brawn GP, découvrez l’incroyable aventure de cette écurie qui a dû affronter les manœuvres stratégiques et les épreuves financières au cours de l’une des saisons les plus compétitives de ce sport ».

Shohei Ohtani - Au-delà du rêve (17 novembre)

Synopsis : « Pourquoi Shohei Ohtani inspire-t-il autant de monde ? Ce film est un récit cinématographique personnel et touchant de son parcours, du repêchage à la Nippon Professional Baseball, devenant une vedette au Japon pouvant aussi bien jouer au lancer qu’à la batte, jusqu’à la prestigieuse MLB, la ligue de baseball des États-Unis. Ce documentaire dresse un portrait fidèle de l’évolution de son talent, sa lutte contre les blessures et son état d’esprit unique qui ont fait de lui une star du baseball brisant les barrières de la race, la langue, la discipline et la culture ».