Avis aux amateurs de LEGO, un nouveau set gigantesque est disponible et il était attendu de longue date par les fans de Marvel et plus particulièrement du MCU.

Dernièrement, LEGO a enchaîné les annonces et les collaborations. La prochaine risque de faire beaucoup de bruit, puisqu’elle concerne un énorme carton de l’univers du jeu vidéo : Fortnite. Le fabricant de briques risque une nouvelle fois de frapper un grand coup. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir réellement ce qu’Epic Games et le géant suédois ont préparé. En revanche, plus besoin d’attendre pour mettre la main sur le nouveau set titanesque de Marvel.

La Tour des Avengers disponible en LEGO

Le set 76269 La tour des Avengers est maintenant disponible sur la boutique LEGO et chez les différents revendeurs. Un beau bébé de plus de 5000 briques qui s’accompagne d’une trentaine de personnages emblématiques du MCU, bien que certains soient doublés à l’instar de Captain America ou d’Iron Man par exemple. S’élevant à plus de 90 cm de hauteur, un record pour un édifice LEGO, ce set monumental est un véritable hommage au premier film Avengers et aux différentes batailles de la Saga de l’Infini et plus particulièrement celle à New York opposant la bande de super-héros à Loki. A chaque étage, on retrouve alors des scènes de différents films comme le frère de Thor qui se fait castagner par Hulk dans le film de 2012 ou encore le combat entre les deux Captain America dans Endgame.

Ce sont au total 31 figurines qui viennent animer ce set LEGO particulièrement impressionnant. Iron Man, Black Widow, Thor, Ant-Man, Nick Fury, Wanda, Vision ou encore War Machine sont autant de personnages disponibles. Petite surprise, il y a même une figurine de Kevin Feige, la tête pensante du MCU, qui est immortalisé en briques pour l'occasion. Par ailleurs, pour faciliter l'accès à l'intérieur, une partie du bâtiment et le toit se soulèvent. Un Léviathan, un Quinjet et 2 croiseurs Chitauri sont également prêts pour le combat, quand plusieurs accessoires faisant référence aux films sont disséminés à chaque étage. Le fabricant suédois aura mis du temps à sortir son hommage au premier film, mais le résultat est à la hauteur de sa réputation. Le set LEGO 76269 La tour des Avengers est maintenant disponible au prix de 499,99€. Autant dire qu'il s'adresse directement aux collectionneurs.