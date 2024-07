Au même titre que pour le prochain James Bond, personne ne sait encore qui va réaliser le prochain film Avengers 5. Alors qu'on pensait que le film Marvel avait trouvé son réalisateur, une nouvelle information soudaine vient tout remettre en question. De quoi rendre fou. Que sait-on exactement sur le prochain grand film du MCU ?

Mauvaise nouvelle pour Avengers 5

Contrairement aux récentes rumeurs, Shawn Levy ne réaliserait pas le prochain volet de la saga Avengers. Selon l'insider TheInSneider, le réalisateur de Deadpool & Wolverine ne dirigera pas Avengers 5, malgré les spéculations qui circulaient depuis plusieurs mois.

Marvel Studios continue donc sa quête pour trouver le réalisateur idéal pour ce projet ambitieux. Le choix du réalisateur est une étape cruciale, surtout pour un film qui promet d’être l’un des plus importants de l'univers cinématographique Marvel. La recherche d’un candidat capable de gérer un ensemble aussi vaste et complexe demeure une priorité pour les producteurs.

Malgré l'incertitude autour du réalisateur, le scénario de Avengers 5 est en de bonnes mains. Michael Waldron, scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, est en charge de l’écriture. Il a été recruté après la séparation de Marvel avec Jeff Loveness. Et travaille également sur le film suivant, Avengers: Secret Wars.

Avengers 5 est prévu pour inclure plus de 60 personnages du MCU, un défi logistique et narratif énorme. Des acteurs de premier plan comme Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch et Mark Ruffalo devraient reprendre leurs rôles, tandis que des nouvelles recrues comme Simu Liu (Shang-Chi) rejoindront l'aventure. Tom Hiddleston, dans le rôle de Loki, est également attendu, ajoutant encore plus d'excitation à ce projet.