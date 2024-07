Les sorties Disney+ de la semaine démarrent très bien. En attendant l'ajout du film Marvel Black Widow ou encore de Les aventures de Paddington, la plateforme de SVOD mise sur l'une des séries les plus cultes de tous les temps. L'une des familles américaines les plus célèbres de la planète revient en force, mais a mis de l'eau dans son vent vis-à-vis d'un gag qui n'est plus aussi bien perçu qu'avant.

Une nouvelle saison pour l'une des meilleures séries Disney+

Le planning des nouveautés Disney+ de juillet 2024 est bien meilleur que les derniers mois, et il faut s'attendre à du très lourd. En quelques jours d'intervalle, les abonnés vont pouvoir découvrir la saison 3 de The Bear (17 juillet) ou encore la saison 12 de Futurama (29 juillet). Si vous aimez les comédies musicales ou l'univers Disney, ces derniers peuvent déjà visionner le remake de West Side Story de Steven Spielberg, ainsi qu'Ariel : Histoires de Sirènes. C'est sympathique, mais ça ne vaut pas la saison 35 des Simpson. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont en effet de retour dès maintenant sur Disney+ pour 18 épisodes inédits en France.

Et cette saison 35 est spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, « La Maison de l'horreur » célèbre sa 35e édition. Deuxièmement, la série iconique qui est disponible en intégralité sur Disney+, a décidé de se débarrasser d'un gag pourtant emblématique. Désormais, Homer ne se dispute plus avec son fils Bart en l'étranglant. Cet évènement récurrent, pouvant renvoyer à de la violence infantile, n'est plus en phase avec l'époque d'aujourd'hui et les créateurs l'ont donc supprimé définitivement.

Dans l'épisode 3 de la saison 35 accessible sur Disney+, Homer prévient qu'il ne fait plus ce geste car « les temps ont changé ». Il y a également du changement par rapport à Bart qui a été vieilli d'un an dans ces épisodes. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est cette volonté de montrer l'envers du décor des États-Unis à travers une famille en apparence « normale ». Si vous êtes fans de la série, sachez que la Fox l'avait déjà renouvelée pour une saison 36, qui sera évidemment diffusée sur Disney+ le moment venu.