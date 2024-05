Disney+ comme Netflix ou Max, rencontre du succès avec ses programmes originaux et plus particulièrement ses séries. Le meilleur exemple possible est le carton du mini-show télévisé Shogun. Une production maison qui risque de décrocher de nombreuses récompenses lors de prochaines cérémonies. Mais il y en a une autre qui n'a rien à lui envier dans un tout autre style. Une oeuvre étrangement addictive pour certains abonnés qui vont pouvoir la reprendre dans très peu de temps.

Cette série Disney+ célèbre son retour avec un premier teaser

Après le raz-de-marée Shogun, Disney+ fait encore la différence grâce à la série animée X-Men 97. La suite de X-Men 92 est un carton auprès des fans qui ne sont visiblement pas déçus du résultat. Mais dans le catalogue, il y a un autre phénomène qui perdure, The Bear : sur place ou à emporter. Une série qui a déjà raflé plusieurs trophées, dont trois prix lors des Golden Globes 2024, et qui a été saluée par des millions de personnes pour son humour, mais aussi ses thèmes plus sérieux comme le mal-être au travail. Et en particulier dans le monde de la cuisine qui n'épargne pas ses employés.

Ça parle de quoi ? Du destin de Carmen « Carmy » Berzatto, un jeune chef qui a fait ses armes dans des établissements de haute gastronomie, qui va être propulsé à la tête du « The Original Beef of Chicagoland ». Une sandwicherie familiale dont il a hérité après le suicide son frère. Un challenge pour le cuisinier qui n'a pas l'habitude d'exercer son métier et sa passion dans une boutique de ce type. Deux saisons sont déjà disponibles sur Disney+ et la saison 3 de The Bear arrive le 27 juin 2024. Mais pas en France.

En effet, pour le moment, The Bear saison 3 sortira uniquement sur Hulu et Disney+ dans quelques pays sélectionnés, mais l'Hexagone n'en fait pas partie. À l'heure d'écrire ces lignes, il n'y a aucune fenêtre de sortie chez nous, mais ça pourrait être disponible assez vite. La saison 2 avait aussi été diffusée en juin aux États-Unis, puis à la mi-août sur Disney+ France. Un lancement similaire n'est donc pas hors de portée. Pas d'informations non plus sur le synopsis, mais l'acteur de Carmy, Jeremy Allen, espère des réconciliations entre lui et sa copine Claire. Pour un avant-goût de la suite, ça se passe juste en dessous avec le premier teaser trailer de The Bear : sur place ou à emporter saison 3.