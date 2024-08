Après Netflix, Prime Video et Max, on poursuit notre tour de la SVOD avec Disney+. En attendant Les Suprêmes, la saison 2 de Star Wars : Les Aventures des petits Jedi ou encore d'Only Murders in the Building saison 4, on vous dévoile les prochaines sorties de la semaine 32. Quels sont les ajouts qui vont emboiter le pas de Jungle Cruise, d'Empire of Light et de la partie 2 de l'anime Mission : Yozakura Family ? On espère que vous appréciez les productions françaises, surtout du petit écran, sinon vous allez très certainement être déçus du line-up.

Tous les films Disney+ du 5 au 11 août 2024

Si vous avez aimé le film d'aventure Jungle Cruise avec Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt, tant mieux car c'était l'un des plus gros films Disney+ d'août 2024. Pour les nouvelles sorties de la semaine, la firme aux grandes oreilles mise plutôt sur des productions très éloignées du blockbuster cité. Dans les films inédits du 5 au 11 août 2024, on a trois téléfilms de TF1. Belle, belle, belle avec Joséphine Drai, Reem Kherici, Arié Elmaleh ou encore Jarry, raconte l'histoire d'une jeune femme complexée par son physique. Mais après avoir été heurtée à la tête, cette dernière change du tout au tout et pense être devenue sublime. Ce sera le 9 août 2024 sur Disney+.

Coup de foudre à Jaipur emmène les abonnés en Inde pour une comédie romantique avec Rayane Bensetti et Lucie Lucas (Clem). On suit les péripéties d'une future mariée dont le vol ne va pas arriver à bonne destination. L'acteur Rayane Bensetti est aussi au centre du téléfilm Il était une fois à Monaco. « Mehdi, 30 ans, habite encore chez sa mère dans la cité et son avenir est incertain. Un jour, il gagne à l'euro-millions une petite somme et rêve de la faire fructifier, grâce à son don pour le poker. Il choisit Monaco, la ville des contes de fées, et usurpe son identité, en se faisant passer pour un membre de la famille royale du Maroc, afin de se fondre dans le paysage ». Ce sera disponible le 9 août prochain sur Disney+.

9 août Belle Belle Belle - une comédie fraîche d’Anne Depetrini Coup de foudre à Jaipur - une comédie romantique française avec Lucie Lucas Il était une fois à Monaco - un thriller avec Rayane Bensetti



Toutes les séries du 5 au 11 août 2024

La famille TF1 envahit complètement l'agenda des nouveautés séries Disney+ d'août 2024 avec les saisons 1 à 12 de Clem. Ca raconte l'histoire de Clémentine, une jeune maman de 16 ans, qui va devoir faire accepter sa nouvelle vie précoce à l'ensemble de son entourage. Lucie Lucas, déjà au casting du téléfilm Coup de Foudre à Jaipur, est la star de cette série télévisée française qui cartonne. La téléréalité coréenne fait également son retour par le biais de la saison 3 de La Zone : objectif survie. Dans cette émission, des candidats doivent surmonter des catastrophes virtuelles. Si vous aimez le groupe BTS, Disney+ ajoutera aussi la téléréalité Are You Sure?! Vous y verrez Jungbook et Jimin alors qu'ils partent en vacances aux États-Unis.

7 août Clem - saisons 1 à 12 - la célèbre série comique avec Lucie Lucas La zone : objectif survie - saison 3 - une émission façon jeu/télé réalité complètement déjanté

8 août Are You Sure?! - une télé-réalité



