La rentrée est le moment d'attaquer fort en remplissant son catalogue de belles nouveautés. Les plateformes de SVOD l'ont bien compris. Netflix, Prime Video et Max ont bien attaqué le mois de septembre. Mais, ce ne sont pas les seules. Disney+ a également de belles cartes à jouer, et elle le prouve tout particulièrement cette semaine avec une série inédite extrêmement attendue.

Tous les nouveaux films Disney+ du 16 au 22 septembre 2024

Le catalogue de films ne s'étoffe que tout doucement cette semaine sur Disney+. Pour autant, de bonnes barres de rire vous attendront vendredi 20 septembre. Deux films comiques français intègrent la plateforme : Boule & Bill et RRRrrr!!!. Si le premier est une adaptation familiale de la bande-dessinée de Jean Roba, le second est une comédie absurde sur le premier crime de l'histoire, se déroulant à la pré-histoire. Bourré de répliques cultes, RRRrrr!!! est n'est peut-être pas un grand film, mais c'est un incontournable pour toute une génération.

Boule & Bill - comédie adaptée de la célèbre BD, avec Franck Dubosc et Marina Foïs

- comédie adaptée de la célèbre BD, avec Franck Dubosc et Marina Foïs RRRrrrr!!! - comédie préhistorique complètement loufoque, d'Alain Chabat et avec Alain Chabat

Toutes les nouvelles séries Disney+ du 16 au 22 septembre 2024

Cette semaine, c'est du côté des séries que Disney+ régale. Les amateurs de documentaires vont avoir de quoi se mettre sous la dent. Entre biopic (Genius: MLK / X), programme animalier (Reines), plongée dans des crimes étranges (Investigastions : Crimes Paranormaux) et regard sur la mode dans les années 1990 (In The Vogue: The 90s), il y en a pour tous les goûts.

Mais, la série que tout le monde attend, c'est bien Agatha All Along. Si elle a tenu tête à la Sorcière Rouge (Wandavision), Agatha revient dans son propre mini-série. Celle-ci se passe après les événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec un casting apprécié par le public du petit écran, réunissant par exemple Aubrey Plaza et Patti LuPone autour de Kathryn Hahn, elle profitera en plus de grands compositeurs Disney puisque Christophe Beck et le couple formé par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez se retrouve après les succès qu'ont été La Reine des Neiges 1 et 2. Vivement le jeudi 19 septembre.

18/09

Genius: MLK / X (saison 4) - série biopic sur Martin Luther King et Malcolm X

19/09

Agatha All Along - série Marvel événement mettant en lumière un personnage iconique de Wandavision

20/09

In Vogue : The 90s (partie 2) - série documentaire qui s'intéresse aux coulisses de la mode

24/09

Investigations : Crimes Paranormaux - série documentaire qui nous plonge dans 8 affaires criminelles

25/09

Reines - série documentaire animalière