Plus le temps passe plus les acteurs que l'on a connu lors des grands moments du MCU laissent leurs places à d'autres. Cette fois il s'agit d'une actrice emblématique de la filmographie.

Si l'univers Marvel a pu avoir autant de succès dans les années 2010 et le début des années 2020 c'est aussi avant tout grâce à son casting de qualité. Chaque super-héros possède désormais un visage bien connu dans notre esprit. Robert Downey Jr. est Iron Man autant que Chris Hemsworth est Thor ou encore Scarlett Johansson Black Widow. Partant de ce postulat qui de mieux pour incarner la Sorcière Rouge que Elizabeth Olsen ? Sauf qu'il va falloir se faire une raison...

Marvel, une actrice en moins

C'est au sein du très sérieux média Variety que l'on a l'opportunité de découvrir une interview de Elizabeth Olsen. Et à la page 65 elle parle notamment de son expérience au sein du MCU et son travail pour les studios Marvel. Elle précise notamment qu'elle souhaite maintenant passer à autre chose en tant qu'actrice, pour se détacher du personnage.

Cela fait presque 10 ans… J'ai adoré… J'essaye juste de trouver un moyen de m'occuper d'autres films et d'autres personnages.

Au moins elle ne crache pas dans la soupe. Elle précise plus loin avec humour :

La raison pour laquelle je n'appelle pas Kevin Feige tous les jours pour lui proposer des idées est que je suis très fier de ce que nous avons pu faire.

On se souvient notamment du talent de l'actrice pour la série très acclamée WandaVision mais aussi plus récemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans lequel elle interprète avec brio une version très sombre du personnage, à faire froid dans le dos.

Un retour possible ?

Au même titre que Chris Evans on imagine mal certains acteurs emblématiques de Marvel ne jamais revenir au bercail. Ne serait-ce que pour une apparition qui est liée au multivers ou tout simplement pour un film consacré. En attendant si vous aimez la sœur de Mary-Kate Olsen vous pouvez la retrouver dans la mini série Love and Death sur HBO Max dans laquelle elle interprète le personnage de Candy Montgomery. De votre coté, pensez-vous que Elizabeth Olsen reviendra dans le MCU pour son rôle ?