La météo se rafraîchit et nos plateformes SVOD font le plein avant l’automne et la grisaille. Cette semaine, Prime Video joue toutefois les timides. On le sait, contrairement à Netflix, Max ou encore Disney+, la plateforme d’Amazon a tendance à tout claquer d’un coup en début de mois, et sortir quelques nouveautés ça et là pour le reste. C’est encore une fois ce qu’il s’est passé en septembre, avec un nombre hallucinant de films lâchés le 1er, et plus grand-chose par la suite.

Tous les films Prime Video de la semaine du 16 au 22 septembre

Mais qu’on ne se bile pas, il y aura tout de même quelques nouveautés sur Prime Video cette semaine. On aura par exemple le droit à Miller’s Girl, un film porté par Jenna Ortega (Mercredi, Scream) et Martin Freeman (Harry Potter, Black Panther). Le film traite d’une relation compliquée entre un prof de lettres et l’une de ses élèves, extrêmement talentueuse… mais pas que. On notera aussi le retour de Nina Dobrev (Vampire Diaries) dans The Bricklayer, un thriller d’action et d’espionnage.

1 8/09 : The Bricklayer

20/09 : Miller’s Girl - avec Jena Ortega (Mercredi) et Martin Freeman (Black Panther) Vampire Academy

:

La série (docu) de la semaine du 16 au 22 septembre

as de folie non plus cette semaine sur Prime Video du côté des séries puisqu’il n’y a pas grand-chose. Rien en réalité.

Seul un docu-série de quelques épisodes sera disponible au milieu de la semaine, Courtois : le retour du numéro 1, qui reviendra en détail sur les coulisses de la vie du footballeur Thibaut Courtois, qui tente de se remettre d’une énorme blessure à la jambe. On le verra donc durant sa période de convalescence et de rééducation, mais aussi dans des moments plus intimes avec sa famille.