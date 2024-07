Disney+ nous dévoile enfin quand sortira sa prochaine grosse série Marvel et ça arrive très vite. On a même le droit à un trailer plutôt prometteur.

La maison des idées n’en a pas encore fini avec ses héros. Après She-Hulk, Hawkeye ou encore Falcon et le Soldat de l'hiver, d’autres super-héros débarqueront prochainement sur la plateforme. Daredevil est encore en production et prévoit déjà de frapper très fort, mais avant ça, c’est une anti-héroïne qui reviendra en force avec sa propre série sur Disney+.

On sait enfin quand sortira la prochaine série Marvel sur Disney+

Agatha Harkness, une sorcière que l’on a pu découvrir dans la série Wandavision, reviendra bientôt sur petit écran pour reprendre là où on l’avait laissée. Dans sa toute nouvelle série Agatha: All Along (oui, on a enfin un nom définitif), la sorcière fera tout pour récupérer ses pouvoirs, perdus lors de son combat contre Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge (Scarlet Witch) incarnée par Elisabeth Olsen depuis Avengers 2 : L'Ère d’Ultron.

Disney+ nous a enfin offert une vraie bande-annonce pour son nouveau programme avec, en prime, une date de sortie pour les deux premiers épisodes qui seront diffusés à partir du 19 septembre prochain, de quoi se faire une bonne petite rentrée sur Disney+. On y retrouvera bien évidemment l’actrice Kathryn Hahn qui campera Agatha Harkness pour la seconde fois, mais aussi la sublime Aubrey Plaza (Parks and Recreation, The White Lotus) qui incarnera quant à elle la puissante Rio Vidal, une mystérieuse sorcière elle aussi.

La série devrait visiblement se passer bien après les événements de Wandavision et Dr Strange 2 : Multiverse of Madness et sera visiblement relativement orientée horreur. On ne sait pas encore où tout cela nous mènera, mais on a bon espoir pour que ce soit meilleur que She-Hulk qui, à force de tout prendre au second degré, a perdu toute crédibilité.

Source : Disney+