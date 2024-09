On arrive déjà à la mi-septembre, l’été nous semble bien loin et les week-ends de binge-watching sous le plaid approchent. Netflix, comme Prime Video, Max ou encore Disney+, s’emploie donc à garnir son catalogue de nouveautés. Films, séries et même quelques documentaires sont prévus ce mois-ci. Cette semaine en plus, de vraies pépites sont disponibles, dont un véritable chef-d'œuvre.

Tous les films Netflix de la semaine du 16 au 22 septembre 2024

Cette semaine, Netflix mise sur la qualité, à défaut d’envoyer de la quantité.

Et lorsqu’on parle de qualité, on ne pèse pas nos mots puisque là, on va quand même avoir droit à un véritable chef-d'œuvre signé Ghibli (Princesse Mononoké, Le Château dans le Ciel, etc.). C’est Le Tombeau des Lucioles qui rejoindra les autres œuvres du studio déjà disponibles sur la plateforme SVOD. Dans ce long métrage d’animation, on suit deux enfants, un frère et une sœur, tentant tant bien que mal de survivre dans un Japon en pleine Seconde Guerre mondiale. Un long métrage absolument sublime et qui prend cruellement aux tripes. Un chef-d'œuvre, tout simplement.

D’autres sorties sont bien entendu de la partie comme le documentaire What’s Next, qui questionne l’avenir de l’humanité, ou encore un film autobiographique (ou presque) sur Gad Elmaleh et une comédie dramatique, Ses Trois Filles, avec Natasha Lyonne (Poupées Russes). Mais s’il y a bien une autre grosse sortie notable, c’est celle d’Asteroid City, un film OVNI de Wes Anderson avec un casting 5 étoiles. Un film hautement félicité par la presse et les spectateurs. À voir donc.

16/09 Reste un peu - film quasi autobiographique de Gad Elmaleh Le Tombeau des lucioles - un film d’animation touchant, intense et sublime, l’un des meilleurs films des studios Ghibli

18/09 What’s Next : Le futur selon Bill Gates - un documentaire qui question sur notre avenir

20/09 Ses Trois Filles - une comédie dramatique qui raconte comment trois soeurs que tout oppose se retrouve soudainement pour prendre soin de leur père en fin de vie. Avec Nathasha Lyonne (Poupées Russes)

21/09 Asteroid City - un film félicité par la presse et hyper apprécié par les spectateurs signé Wes Anderson. Avec Scarlett Johansson, Tom Hanks ou encore Edward Norton et Adrien Brody.



Toutes les séries de la semaine du 16 au 22 septembre 2024

Côté série, pas de grosse folie puisqu’il n’y en a que deux finalement. Toutefois, Netflix tire une nouvelle grosse cartouche qui pourrait bien faire du bruit, Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez, suite de l'anthologie lancée par Dahmer. Oui, souvenez-vous, cette série extrêmement marquante qui avait énormément fait parler d’elle à sa sortie. Cette anthologie événement signée Netflix a pour particularité de revenir sur de véritables faits divers particulièrement horribles… Dahmer comme les Menendez sont des meurtriers ayant réellement existé, et la série revient donc sur une portion de leur vie. À ne pas mettre entre toutes les mains.

19/09 Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez - second volet de la série d’anthologie qui avait commencé très fort avec Dahmer, un vrai choc. Twilight of the gods - série d’animation qui se passe en pleine mythologie nordique



