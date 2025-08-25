Il y a encore du nouveau du côté de Disney+, la plateforme de SVOD. Le mois d'août va se finir en beauté, découvrez le programme dès à présent avec nous.

Les sorties de septembre 2025 ont déjà commencé à se préciser chez Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV et consort. C'est aussi le cas pour Disney+, évidemment. On en oublierait presque que le mois d'août n'est pas terminé. Pourtant, les catalogues s'enrichissent encore pour cette dernière semaine, notamment du côté de la filme aux grandes oreilles. Préparez-vous à voir du cinéma chez vous !

Les nouveaux films de Disney+ du 25 au 31 août 2025

Les nouveautés de la semaine se jouent sur grand écran pour Disney+. De fait, jeudi prochain, deux nouveaux films rejoindront le catalogue de la plateforme de streaming. D'un côté, vous retrouverez le film français La Promesse verte. Entre drame et thriller, il raconte le combat d'une mère, incarnée par Alexandra Lamy, qui va se battre pour arracher son fils, travailleur humanitaire, des bras d'une mafia exerçant dans les exploitation d'huile de palme. De l'autre côté, c'est autre fable écologique qui se joue avec Vaiana 2, la suite du film d'animation à succès emportant l'héroïne sur les eaux pour une nouvelle aventure.

28 août : La Promesse verte — drame français où une mère, Alexandra Lamy, se lance dans une lutte contre les exploitants d'huile de palme pour sauver son fils. Vaiana 2 — la suite de La Légende du bout du monde, dans les eaux merveilleuses du Pacifique Sud.



Les reco séries de la semaine

Disney+ fait l'impasse sur les nouvelles séries cette semaine. Il faudra donc attendre la rentrée pour découvrir les futures nouveautés, dont Swiped, la nouvelle série produite par Hulu. D'ici-là, cependant, vous aurez tout le loisir de rattraper les titres arrivés au mois d'août sur la plateforme.

Ne serait-ce que parmi les entrées de la semaine dernière, vous pouvez vous lancer dans le thriller The Twisted Tale of Amanda Knox. Mais, en termes de recommandation, nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer dans la série Alien Earth. C'est déjà un must-watch de la plateforme ! Enfin, pour les amateurs d'histoires super-héroïques, Eyes of Wakanda vous emporte dans une histoire inédite tiré de Black Panther.