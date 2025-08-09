Le plus souvent, nous vous parlons de toutes les nouveautés qui arrivent sur les plateformes de SVOD. Netflix, Prime Video, HBO Max... Les annonces pleuvent régulièrement. Mais, il arrive aussi que les nouvelles aillent dans le sens inverse, à savoir que plutôt du neuf, ce sont des annulations qui se font jour. C'est notamment le cas du côté de Disney+. Ce ne sera pas la peine d'attendre la suite pour une série qui avait pourtant son public.

Disney+ clos le chapitre pour une série très récente

Elles sont devenues incontournables des plateformes de SVOD : les adaptations sont habituellement une valeur sûre pour capitaliser sur une marque et un public déjà établis. Disney+ en a fait l'expérience plus d'une fois ! Encore récemment, nous avions droit à un nouvel aperçu de la suite de Percy Jackson, la série tirée des romans éponymes. Mais, malheureusement, ce ne sera pas le cas pour une autre production inspirée d'histoires romanesques.

En effet, nos confrères de Variety ont eu la primeur d'une nouvelle qui va faire bien des déçus. La série Goosebumps, qui compte déjà deux saisons à son actif, ne reviendra pas sur Disney+. Tel quel, le nom ne vous parle peut-être pas si vous ne faisiez pas partie du public. Mais si nous vous parlons des romans Chair de Poule, alors là, fort est à parier qu'une couverture d'un tome de l'écrivain R.L. Stine vous viendra en tête.

Malheureusement, Disney+ a décidé de ne plus vous faire frissonner avec Goosebumps, malgré les 75 millions d'heures de visionnage cumulées en deux saisons. Même avec casting qui a de quoi rameuter les fans de sitcoms, avec des personnalités comme David Schwimmer (Friends) ou Ana Ortiz (Ugly Betty), la plateforme ne fait plus confiance au programme pour une saison 3.

Cela dit, un dernier espoir subsisterait pour celles et ceux qui suivaient cette séries horrifiques jeunesse, au ton très proche des romans d'origine. En effet, des sources auraient confié à Variety que Sony, qui produit la série, réfléchirait à une autre plateforme que Disney+ pour la suite de Goosebumps. La série n'est donc pas tout à fait morte, l'espoir est permis !