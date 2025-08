Comme les grosses plateformes concurrentes telles que Netflix, HBO Max et Disney+, Prime Video a récemment partagé son programme de sorties films et séries pour le mois d'août 2025. Du côté d'Amazon, c'est surtout les amateurs de cinéma qui seront gâtés, avec dès le 1er août un florilège de films, dont Massacre à la Tronçonneuse 2 ou encore Tomb Raider. Le calendrier du 4 au 10 août 2025 ne fait pas exception, avec seulement de nouveaux films, au grand dam des férus de séries.

Les sorties films sur Prime Video du 4 au 10 août 2025

Cette semaine, il n'y a donc pas de nouvelles séries à se mettre sous la dent sur Prime Video. Il faudra ainsi se contenter d'un listing des sorties films sur la plateforme d'Amazon. En l'occurrence, trois nouveaux films arriveront dans le courant du 4 au 10 août 2025, avec pour commencer le 6 août The Pickup, un nouveau film d'action américain original exclusif à la plateforme, avec notamment l'inénarrable Eddie Murphy ainsi qu'Eva Longoria, qui va impliquer un braquage et une course poursuite endiablée.

Les deux autres nouveautés à venir côté films sur Prime Video arriveront quant à elles le 8 août, avec donc deux productions Marvel qui fonctionnent en tandem. D'un côté, nous avons Daredevil, sorti en 2003, avec Ben Affleck dans le rôle de Matt Murdock, et globalement un joli casting, dont Michael Clarke Duncan (La Ligne Verte) dans le rôle du Caïd, Colin Farrel sous les traits de Bullseye, Jon Favreau en Foggy Nelson, Ellen Pompeo (Grey's Anatamoy) en tant que Karen Page, ou encore Jennifer Garner (Alias) dans la peau d'Elektra. Un tel casting n'a toutefois pas sauvé le film de critiques globalement moyennes.

Quoi qu'il en soit, l'autre film à venir sur Prime Video ce 8 août est donc une sorte de suite directe : Elektra, sorti en 2005, avec cette fois Jennifer Garner dans le rôle principal. Là encore, le film a reçu des critiques assez moyennes, mais il sera possible aux abonnés d'en juger par eux-mêmes s'ils ne l'avaient pas encore vu.

06/08 The Pickup – Film original

08/08 Daredevil Elektra



Source : Amazon Prime Video