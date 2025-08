Netflix fait les choses en grand cette semaine avec un film culte à ne pas louper et le retour d'une des séries les plus populaire de ces dernières années.

Netflix met le paquet pour cette seconde moitié de l’été, bien déterminé à rafler la mise face à Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+. Au menu, un film tout simplement culte et à voir absolument, ainsi que la nouvelle saison d’une de ses plus grosses séries.

Les films Netflix de la semaine du 4 au 10 aout 2025

On commence déjà avec les films qui ne sont peut-être pas nombreux, mais l’un d’eux est un classique. Ce long métrage que l’on vous recommande chaudement c’est Le Cercle des Poètes disparus. Une comédie dramatique avec l’incroyable Robin William et un Ethan Hawke jeune qui se donne la réplique dans ce film touchant et bien ficelé. Non seulement il a rencontré un gros succès commercial à sa sortie, mais en prime les avis sont dithyrambiques : le film est tout simplement excellent. Des années après la disparition de l’acteur phare Robin William, le Cercle des Poètes disparus reste un classique qui n’a pas pris une ride et l’un de ses meilleurs films. Et c’est à voir sur Netflix cette semaine.

04/08 Le cercle des poètes disparus

06/08 La lutte des classes



Bande-annonce via la chaine Member Movies

Les séries de la semaine du 4 au 10 aout 2025

Du côté des séries, vous le savez certainement, c’est la saison 2 de Mercredi qui va faire exploser Netflix. Extrêmement attendue par une armée de fan qui a pu découvrir la première saison en pleine période du Covid, la saison 2 compte bien mettre le paquet. Le budget à explosé, Tim Burton est en plus impliqué tandis que Jenna Ortega semble avoir tout donné au point de tenir tête aux showrunners et réalisateurs pour imposer ses idées, bien reçues celà dis. On nous promet en tout cas une saison plus horrifique, avec un casting bien plus dense et une famille Addams plus présente également. Verdict dans quelques jours sur Netflix.

06/08 Mercredi Saison 2 Partie 1



Source : Netflix