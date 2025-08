Ça y est ! Le mois d'août est là et, avec lui, de grosses nouveautés sur les plateformes de SVOD. Entre Apple TV+, Netflix, Prime Video et consorts, vous aurez du choix ! Mais le catalogue le plus généreux cette semaine pourrait bien être celui de HBO Max. Il va y avoir du culte, vous êtes prévenu.

Tous les nouveaux films du 4 au 10 août 2025

Le mois d'août commence en beauté sur HBO Max. La plateforme — qui a une fois de plus changé de nom cet été — s'offre déjà une dizaine de films rien que cette semaine. Dans le lot, nous retrouvons des titres cultes, comme Des hommes d'honneur et O'Brother. Vous remarquerez également que l'acteur Idris Elba est à l'honneur entre La Tour sombre et Bastille Day. Ce n'est d'ailleurs pas le seul : Diane Kruger a aussi droit à deux films à son actif, à savoir Maryland et Sans identité.

6 août : Double Team — film d'action de 1997 avec Jean-Claude Van Damme. Hors de prix — comédie française avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Sans identité — film d'action avec Liam Neeson et Diane Kruger.

7 août : Furtif — film d'action sur un trio de pilotes d'avions furtifs. La Tour sombre — adaptation des romans de Stephen King avec Idris Elba et Matthew McConaughey.

8 août : Bastille Day — thriller d'action avec Idris Elba (encore lui !).

9 août : Maryland — drame mettant en scène un homme souffrant de stress post-traumatique devant protéger une femme de la Haute. Des hommes d’honneur — film de procès culte avec Tom Cruise et Demi Moore.

10 août : O’Brother — évasion de 3 bagnards pendant les années 1930. Une histoire vraie — drame de David Lynch sur un vieil homme partant en voyage pour retrouver son frère.



Des nouvelles séries sur HBO Max

Ce n'est pas beaucoup plus léger du côté des séries sur HBO Max. La plateforme met Cartoon Network à l'honneur cette semaine avec trois séries jeunesse cultes des années 1990 : Courage, le chien Froussard, Le Laboratoire de Dexter et Les Super Nanas. Une belle occasion de replonger en enfance ! Mais, le clou du spectacle arrivera samedi avec la sortie très attendue du spin-off d'Outlander, Blood of My Blood. Le mois d'août commence décidément très bien.

4 août : Chowder | saison 1 — série d'animation jeunesse déjantée sur un apprenti chef cuisinier. Courage, le chien froussard | saison 1 — série Cartoon Network iconique de 1999. Le Laboratoire de Dexter | saison 1 – série d'animation jeunesse sur un jeune inventeur et sa sœur, avec la voix de Dorothée Pousséo. Les Super Nanas | saison 1 — série d'animation culte de 1998. The Yogurt Shop Murders — mini-série documentaire sur le drame ayant eu lieu à Austin en 1991.

9 août : Outlander: Blood of My Blood | saison 1 — spin-off de la série dramatique à succès qui revient sur l'histoire de Jamie et de Claire.