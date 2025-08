Il y a quelques jours, les grosses plateformes SVOD que sont Netflix, Prime Video, HBO Max ou encore Disney+ partageaient en détail leur calendrier de sorties pour le mois d'août 2025. Concernant la plateforme aux grandes oreilles, on a notamment eu droit dès le 1er août à la série Eyes of Wakanda, et on surveille de très près le 12 août pour l'arrivée sur Terre de l'emblématique xénomorphe de Ridley Scott avec Alien Earth. Entre temps, voici donc les nouveaux films et séries qui vont aider les abonnés Disney+ à patienter du 4 au 10 août.

Les sorties films sur Disney+ du 4 au 10 août 2025

Commençons donc, comme toujours, par les sorties films de cette semaine du 4 au 10 août 2025 sur Disney+. En l'occurrence, il y a trois nouveautés à signaler. La première arrive quant à elle le 7 août, avec 14 jours pour aller mieux, une comédie française sortie en 2024 qui met en scène Maxime, un cadre ambitieux au bord du burn-out, qui va passer un stage de bien-être de deux semaines avec Romain, son futur beau-frère.

Les deux autres nouveaux films à venir sur Disney+ arriveront quant à eux le lendemain, le 8 août. Nous avons d'un côté The Devil's Climb, un film documentaire pour les férus d'escalade extrême ; et enfin de l'autre Summer of '69, une comédie romantique américaine plaçant son intrigue à la fin des années 60, avec une lycéenne demandant le secours d'une danseuse pour améliorer ses chances avec un garçon qui lui plaît énormément.

Les sorties séries du 4 au 10 août 2025

Place ensuite aux sorties séries à venir sur Disney+ du 4 au 10 août, avec dès aujourd'hui la saison 14 du show Les Rois du Texas (King of the Hill en anglais), une série d'animation à destination des adultes, avec donc des thématiques matures et un humour qui ne sera clairement pas à la portée des plus jeunes. Ceux-ci pourront toutefois se rattraper le 6 août avec de nouveaux épisodes de la saison 2 de SuperChatons, une sorte de Pat Patrouille, mais mettant en scène des chats super-héros.

Enfin, les amateurs de people et de foot pourront découvrir une nouvelle série ce 8 août 2025 sur Disney+, baptisée Necaxa, avec un nouvel épisode par semaine jusqu'au 19 septembre. Il s'agit donc d'une série documentaire d'Eva Longoria, qui nous propose de visiter les coulisses des clubs de foot les plus réputés du Mexique.

