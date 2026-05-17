Votre abonnement Disney+ va vous faire entrer dans la légende. Si vous n'aviez jamais regardé cette série qui, au début des années 2010, a remis au goût du jour l'une des œuvres les plus célèbres du Japon. Même Netflix et Prime Video ne l'ont pas dans leur catalogue. Maintenant, à vous de vivre ou revivre les débuts de cette saga qui a marqué des générations.

Disney+ rassemble tout son Ki pour cette nouvelle série

Lorsque l'intégrale de Dragon Ball était arrivé sur Crunchyroll et ADN, c'était déjà quelque chose. Puis, les plateformes généralistes se sont penchées à leur tour sur l'œuvre monumentale de feu Akira Toriyama. Elles se battent à présent pour la diffusion des différentes séries issues de l'univers. Et pour le coup, Disney+ sort un coup de maître en accueillant les deux premières saisons de DBZ Kai.

Grâce à votre abonnement Disney+, revivez la découverte des origines de Goku et sa première transformation en Super Saiyan juqsu'à la saga Namek. Puis, assistez à l'émergence d'un nouveau héros face à des ennemis encore plus terribles que Freezer. Ça se passe dans les saga Cyborg et Cell. La troisième saison de Dragon Ball Z Kai, qui couvre la saga Boo, n'est en revanche pas (encore ?) de la partie.

En tout, ce sont donc 98 épisodes qui débarquent aujourd'hui dans l'abonnement Disney+. En outre, Dragon Ball Z Kai se présente comme une version remastérisée et recoupée du DBZ originel. Il fait ainsi l'impasse sur certains fillers et séquences qui tiraient en longueur. C'est aussi l'occasion de découvrir des dessins retravaillés pour la HD. Et si une partie du casting français a changé, on retrouve tout de même des voix emblématiques, telles que celle de Brigitte Lecordier. Enfin, on peut s'attendre à ce que l'ultime arc de l'histoire arrive bientôt sur la plateforme, puisque Crunchyroll avait aussi accueilli les 2 premières saisons en amont de la troisième en 2024.