Avis aux fans de Dragon Ball ! L'intégralité des cinq séries du manga mythique arrive enfin en France et c'est pour très bientôt. Voici où et quand vous pourrez (re)découvrir les aventures de Goku et sa troupe.

ADN a frappé fort hier. Ce mardi 22 novembre, la plateforme de streaming a annoncé avoir récupéré les droits de diffusion de l’intégrale de Dragon Ball. Les fans de la première heure, comme les plus nostalgiques pourront retrouver toutes les aventures de Goku et ses amis et ce très bientôt.

L'intégrale de Dragon Ball arrive sur ADN

Pas de chance pour Netflix et Crunchyroll, c’est finalement ADN qui met la main sur l’une des série d’anime les plus appréciées au monde. De Goku à ses débuts jusqu’aux combats de Dragon Ball Super, la plateforme de streaming diffusera l’intégralité des cinq séries. Cela inclut donc :

Dragon Ball (153 épisodes)

Dragon Ball Z (291 épisodes)

Dragon Ball GT (64 épisodes)

Dragon Ball Z Kai (167 épisodes)

Dragon Ball Super (131 épisodes)

Toutes les séries n’arriveront pas au même moment, mais Dragon Ball (1986) arrivera à partir du 15 décembre, tout comme DBZ Kaï. Attention toutefois pour les puristes de la VOSTFR, les séries ne seront disponibles qu’en VF dans un premier temps. L’occasion pour les plus nostalgiques de retrouver la voix emblématique de Brigitte Lecordier, dans la peau de Son Goku enfant. La version originale sous-titrée sera quant à elle proposée ultérieurement. DBGT et DB Super s’ajouteront ensuite dès le 4 janvier 2023, tandis que la première version de DBZ sera diffusée plus tard, à une date encore indéterminée.

Une aubaine pour les fans comme les néophytes qui pourront enfin retrouver les adaptations du manga d’Akira Toriyama à un seul et même endroit. Jusque là, il n’était possible de visionner ces séries en France qu'en passant par des packs DVD et Blu-ray. La plateforme de streaming légale de manga vient clairement de réaliser un coup de maître, alors que Netflix France s’est dit intéressé par l’obtention des droits de diffusion à de nombreuses reprises. Pour rappel, l'abonnement à ADN coûte 6,99€ par mois ou 59,99€ par an.