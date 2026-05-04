A chaque nouveau mois, son lot de nouveautés. Toutes les plateformes de streaming, sans aucune distinction, continuent leur petit ballet mensuel. Des programmes sont retirés et surtout d’autres ajoutés, pour espérer retenir les abonnés. Prime Video ne fait évidemment pas exception, et le mois qui vient de débuter s’annonce comme un tournant pour la plateforme. Elle s’apprête en effet à faire ses adieux à l’un de ses porte-étendards : The Boys. Si un spin-off est d’ores et déjà prévu, et un autre arbitrairement annulé, l’adaptation choc et corrosive du comics tirera sa révérence le 20 mai 2026.

Elle laissera derrière elle un vide difficile à combler, car, pour l’heure, difficile de désigner un programme capable de fédérer les abonnés avec la même insolence. Le mois ne sera en revanche pas avare en nouveautés. Entre le retour de séries appréciées et d’autres ayant bercé une génération, des films frais comme des classiques, voici le calendrier des nouveautés Prime Video de mai 2026 :

Le calendrier des films en mai 2026

Du Le Parrain à La Panthère Rose, en passant par Men in Black ou l'intégrale de Twilight, Prime Video ouvre, comme à son habitude, le mois avec un bal de classiques. Une sélection tous azimuts, qui mélange films cultes et d'autres, qui ne sont pas parvenus à autant marquer les esprits. Au milieu de ce torrent de longs-métrages vus et revus, un seul film original Prime Video : Amour, Chianti et Tutti Quanti. Cette comédie romantique, adaptée du roman de Felicia Kingsley, suit deux trentenaires que tout oppose. Une mère célibataire dévouée, et un consultant aussi à l'aise en affaires qu'en séduction dont le point de convergence ne tient qu’en un nom : Belvedere. La ville de leurs étés d’enfance servira de théâtre à leur rencontre inopinée, qui aura tout d’un coup du destin. Pour le reste, voici tous les films Prime Video de mai 2026 :

01/05 Annie Hall Be Cool Bienvenue à Zombieland Cody Banks : Agent secret Cody Banks Agent Secret 2 : Destination Londres Dans la chaleur de la nuit Delta Force Get Shorty (Stars et truands) Gretel & Hansel Jeepers Creepers 2 : Le Chant du diable La légende d'Hercule Le Lion La machine à démonter le temps La machine à démonter le temps 2 La Mutante Panthère Rose (1963) La Panthère Rose (2006) La Panthère Rose 2 Le dernier tango à Paris Le retour des morts vivants Les 2 sirènes Men In Black 3 Men in Black : International Millenium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes Pendez-les haut et court Quand l'inspecteur s'emmêle Season Of The Witch Sicario Sicario : La Guerre des cartels Soul Plane Tank Girl The Wolf of Snow Hollow Un crime dans la tête Un homme en colère Valley Girl WarGames



03/05 Le Parrain Le Parrain, 2e partie



05/05 Power Rangers Warrior



06/05 Twilight : Chapitres 1 à 5



08/05 Amour, Chianti et Tutti Quanti (film Prime Video Orignal)



10/05 13 Hours Spy Game – Jeu d'espions



16/05 Very Bad Job



18/05 Kraven the Hunter



20/05 Ice Road



22/05 System



25/05 Peppermint



Toutes les séries Prime Video de mai 2026

Côté séries, la plateforme mise également sur des programmes qui ont déjà fait leurs preuves et marqué les années 2000. Entre Medium, NCIS Los Angeles et surtout les intégrales de The Walking Dead et de son spin-off Fear the Walking Dead, Prime Video capitalise avant tout sur des valeurs sûres. Le mois de mai sera ainsi avant tout marqué par le retour, et la fin, de Good Omens, la fable aussi angélique que démoniaque portée par David Tennant (Doctor Who). Côté nouveautés, il faudra compter sur la série originale : It's Not Like That. Cette série dramatique suit le pasteur Malcolm Jeffries, contraint d’élever seul ses trois enfants suite au décès de sa femme, alors qu’il se rapproche de son amie d’enfance. Voici sans plus attendre toutes les nouvelles séries Prime Video de mai 2026 :

01/05 Vitrerie Joyal, saison 1 The Grand Tour : le plus ou moins best of, saison 1 Le Négociateur, saisons 1 à 2 The Good Wife, saisons 1 à 7 NCIS : Los Angeles, saisons 1 à 7 Medium, saisons 1 à 7



13/05 Good Omens, saison 3 (série originale Prime Video)



15/05 Memory of a Killer It's Not Like That, saison 1 (série originale Prime Video) Nina, saisons 1 à 6 R.I.S : Police Scientifique, saisons 1 à 9



20/05 The Walking Dead, saisons 1 à 10



25/05 Fear The Walking Dead, saisons 1 à 8 Falco, saisons 1 à 4



Source : Prime Video