Crunchyroll continue de frapper fort. Non content de dégoter certaines des meilleures exclusivités en la matière, la plateforme continue d’ajouter l'intégral de l’anime le plus populaire de tous les temps.

Pendant que la guerre est de plus en plus rude du côté des plateformes de SVOD orientées séries et cinéma, les otakus n’ont pas à se prendre autant la tête. L’avènement de Crunchyroll a mis à mal toute concurrence. Seul le français ADN parvient encore à lui tenir tête en dénichant parfois quelques exclusivités. Il avait par exemple mis la main sur l’anime le plus légendaire qu’il soit : Dragon Ball. Bien décidé à ne pas se laisser faire, son rival est enfin en mesure de riposter.

Encore du Dragon Ball dans Crunchyroll

Pas question pour Crunchyroll de laisser un anime aussi culte que Dragon Ball lui filer sous le nez. La plateforme de SVOD avait créé la surprise en début de mois en faisant une annonce qui a immédiatement fait vibrer les plus nostalgiques des années 80, comme tous les amateurs de manga. Après ADN, la marque orange a à son tour ajouté l’intégrale de DBZ à son catalogue, mais elle ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. C’est au tour de sa suite de marcher sur ses pas. Dragon Ball Super est désormais disponible en VO et VF sur Crunchyroll.

Pour mémoire, l'anime prend place quelques années après la fin de DBZ. Alors que Goku et ses amis vivaient la belle vie, une mystérieuse divinité va venir perturber leur quotidien. Le Sayan va rapidement devoir enchaîner les combats et se découvrir une force insoupçonnée. Dragon Ball Super est loin d’avoir fait l’unanimité, la faute à des animations jugées trop au rabais et des nouvelles transformations qui n’ont pas toujours su trouver grâce aux yeux des fans de la première heure. A (re)découvrir dès maintenant sur Crunchyroll, sachant que c'est toujours dispo sur ADN.

Il faudra cependant patienter encore quelques jours pour que l’intégrale des séries anime Dragon Ball n’arrive sur la plateforme. Un peu à part dans la chronologie, GT sera disponible dès le vendredi 26 juillet sur Crunchyroll. Notez également qu'il est prévu que le catalogue accueille DBZ Kai, la version remontée et remastérisée de l'anime. Pour la suite, Dragon Ball Daima, la dernière série qui supervisée par Akira Toriyama avant son décès, devrait donner de ses nouvelles à la fin du mois. Une date de sortie devrait enfin être annoncée, en espérant qu'on sache enfin qui le diffusera en France.

Source : Crunchyroll