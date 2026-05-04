C’est un nouveau mois qui démarre pour Disney+, et donc une énième opportunité supplémentaire pour la plateforme de SVOD de régaler les amateurs de cinéma et de séries télévisées. En effet, après un mois d’avril particulièrement solide et notamment marqué par le retour de programmes emblématiques tels que Scrubs et Malcolm, le service de Disney entend bien continuer sur sa lancée avec de nouvelles arrivées aussi diverses que variées. Car pour le mois de mai 2026, il y en aura assurément pour tous les goûts sur Disney+.

Tous les films de mai 2026 sur Disney+

En effet, au cours des prochaines semaines, la plateforme de SVOD compte bien mettre à l’honneur un nouveau film par jour en couvrant le maximum de genres possibles. Du blockbuster au grand classique, en passant par des films cultes, il y aura de quoi faire. Et c’est sans compter les nouveautés, puisque Disney+ accueillera notamment Freaky Friday 2, suite du film de 2003 mettant en scène Jamie Lee Kurtis et Lindsay, aux côtés de La Guerre des Rose, comédie noire avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman sortie en 2025.

1 mai Men in Black 3 Le Petit Nicolas Les vacances du Petit Nicolas L’un dans l’autre Mes meilleures amies

8 mai Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère

29 mai La Guerre des Rose



Toutes les séries de mai 2026

Bien sûr, Disney+ ne sera pas non plus en reste pour ce qui concerne les séries, avec en tête d’affiche le grand retour du Punisher pour une nouvelle série Marvel qui s’inscrira dans la continuité du récent reboot de Daredevil. On note également l’arrivée de la suite de la saison 5 d’Abbott Elementary et de la saison 1 de Perfect Crown, tandis que Rivals débarquera de son côté avec sa saison 2. Enfin, les fans de Dragon Ball auront de quoi faire ce mois-ci avec l’arrivée des saisons 1 à 4 de Dragon Ball Kai et de la saison 1 de Dragon Ball Super sur Disney+.

1 mai Travis Japan Summer Vacation !!! in the USA (Téléralité)

6 mai Les as de la jungle à la rescousse – Saison 1 à 3 (Jeunesse)

12 mai Stanley Tucci : Cuisine à l’italienne – Saison 2 (Documentaire)

13 mai Le Punisher : Un dernier meurtre – Saison 1

15 mai Rivals – Saison 2

17 mai Dragon Ball Kai – Saison 1 et 2

20 mai Perfect Crown – Saison 1 Les petites histoires de Bluey (Jeunesse)

24 mai Dragon Ball Kai – Saison 3 et 4 Dragon Ball Super – Saison 1

27 mai Abbott Elementary – Saison 5 (Épisodes 9 à 22)



Source : Disney+