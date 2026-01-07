C'est une grosse journée qui s'annonce sur Disney+. La plateforme de SVOD fait le plein du côté des séries, entre titres cultes et retours très attendus du public.

Vous ne trouvez pas votre compte sur Netflix, Prime Video ou encore HBO Max ? Eh bien, aujourd'hui, c'est sur Disney+ que ça se passe ! En ce 7 janvier 2026, la plateforme vous propose de belles nouveautés qui ont tout pour plaire aux amateurs de séries. Comédie, drame, mythe... vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est le moment d'allumer votre écran.

Disney+ fait le plein de belles séries

Disney+ commence fort l'année. Parmi toutes les nouveautés de 2026, la plateforme de SVOD sort certaines de ses meilleures cartes dès janvier, notamment aujourd'hui. D'une part, le public peut dès à présent retrouver la suite de de Percy Jackson et les Olympiens. La série jeunesse événement tirée de la saga littéraire à succès approche de la conclusion de sa deuxième saison avec un épisode 6 qui vient résoudre certains enjeux et faire monter la tension. Mais c'est loin d'être tout.

Des séries cultes font également leur entrée dans le catalogue de Disney+. D'une part, la saison 37 des Simpson met à disposition ses sept premiers épisodes. Retour à Springfield pour un peu de Halloween, de nouvelles péripéties et des gags à n'en plus finir. D'autre part, la famille Pearson vous donne elle aussi rendez-vous. Suivez l'histoire de triplés étonnants et hyper attachants avec l'intégral de This Is Us, la série dramatique phénomène qui a ému le monde entier.

Pour finir, Disney+ fait revenir l'une de ses sitcoms les plus irrésistibles de ces dernières années. Abbott Elementary rouvre les portes de son écoles pour une saison 5 qui va mettre l'équipe éducative face à de nouveaux défis. Entre classes surchargées et difficultés à gérer ses relations personnelles et professionnelles, la trouve toujours menée par Quinta Brunson dont le rôle de l'institutrice Janine Teagues lui a valu le Golden Globes de la meilleure actrice pour une comédie en 2023.