Disney+ fait le plein de nouveautés avec d'énormes films très appréciés , de grands classiques et des séries cultes, dont une intégrale que vous pouvez dévorer. Il y a du très beau monde cette semaine.

Comme Netflix ou encore Prime Video, Disney+ met les petits plats dans les grands pour ce mois de janvier 2026 avec une multitude de films et pas mal de séries. C'est simple, la plateforme va ajouter un film par jour tout au long du mois. Dans les prochains jours, ce sont donc près de 7 films qui rejoindront le catalogue, mais aussi plusieurs séries très appréciées et qui n'ont plus vraiment besoin de faire leurs preuves.

Tous les films Disney+ de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Avec un nouveau film par jour, Disney+ va garnir son catalogue à vitesse grand V. Cette semaine, on pourra (re)découvrir de grands classiques comme Retour vers le futur 2, indémodable et carrément culte, mais aussi le très beau Le Grand Bleu et son OST absolument magnifique. L'excellent Spider-Man New Generation sera lui aussi de la partie. Un film d'animation de très haute volée, une véritable leçon artistique et de mise en scène. Enfin, un peu d'action avec le premier épisode de la trilogie Taken. Liam Neeson va tout donner lorsque sa fille se fait enlever en plein Paris par une mafia locale spécialisée dans la traite d'êtres humains. Un film d'action redoutable qui a cartonné à sa sortie et qui sera désormais disponible sur Disney+.

5 janvier Les hommes préfèrent les blondes

6 janvier Un homme à la hauteur

7 janvier Spider-Man New Generation

8 janvier Retour vers le futur 2

9 janvier Les garçons et Guillaume, à table !

10 janvier Le Grand Bleu

11 janvier Taken



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Si Disney+ fera la part belle aux films, la plateforme n'en oubliera pas les séries pour autant. Dans les prochains jours plusieurs séries très appréciées seront de retour, comme les Simpsons qui marqueront leur trente-septième saison cette semaine, ou encore Abbott Elementary qui sortira sa saison 5. Ce sera aussi l'occasion pour Disney+ d'ajouter l'intégrale de This Is Us, une série qui aura marqué les années 2010 à 2020 avec son casting aussi attachant que drôle. On suivra le quotidien d'une grande famille, leurs hauts et leurs bas avec tendresse, mais aussi quelques drames. C'est la vie.

7 janvier Les Simpsons - saison 37 Abbott Elementary - saison 5 This is us - intégrale

9 janvier A Thousand Blows - saison 2 The Tale of Silyan - documentaire



Abbott Elementary saison 1

Source : Disney+