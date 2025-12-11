Disney+ ouvre la fin d’année avec une sortie que les fans attendaient depuis longtemps. Une nouvelle saison prête à séduire un large public et à s’imposer comme l’un des grands rendez-vous de décembre.

Disney+ frappe fort avec une sortie particulièrement attendue depuis de très nombreux mois. Une suite qui, logiquement, a toutes les cartes en main pour cartonner. Et puis, c’est aussi un bon moyen de replonger dans la mythologie en toute décontraction.

Un retour attendu par les fans… et par Disney+

C’est officiel. Percy Jackson et les Olympiens est de retour sur Disney+ avec une saison 2 disponible dès maintenant. Une annonce qui tombe au bon moment, alors que la série s’est imposée comme l’une des adaptations jeunesse les plus réussies de ces dernières années. Après une première saison saluée pour sa fidélité aux romans et son casting convaincant, la nouvelle aventure du jeune demi-dieu promet de monter d’un cran.

Disney+ sait que la licence Percy Jackson possède une fanbase solide. La première saison a permis de réconcilier les lecteurs de longue date, souvent déçus par les anciennes adaptations, avec l’univers créé par Rick Riordan. Cette saison 2 arrive donc dans un contexte très favorable, avec l’ambition de confirmer la série comme un pilier du catalogue fantasy de Disney+. Le timing n’est pas anodin. À l’approche des fêtes, les spectateurs recherchent des séries accessibles et familiales. Percy Jackson coche toutes ces cases, tout en proposant un ton moderne et un rythme qui parle aussi aux ados et aux jeunes adultes.

Bande-annonce de Percy Jackson sur Disney+

Le trio Percy, Annabeth et Grover plus soudé que jamais

Walker Scobell reprend évidemment son rôle de Percy, accompagné de Leah Sava Jeffries (Annabeth) et Aryan Simhadri (Grover). Leur alchimie, déjà bien installée, gagne en maturité. La série profite de cette saison pour approfondir les relations du trio, mais aussi leur rapport au monde des dieux, aux responsabilités qui reposent sur leurs épaules, et aux dangers qui se multiplient. Cette saison introduit également de nouveaux personnages issus de la mythologie grecque. Disney+ n’a pas tout dévoilé, mais plusieurs figures emblématiques des romans devraient enfin apparaître à l’écran.

Source : Disney+