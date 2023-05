Quand sortira le spin-off de Game of Thrones centré sur Jon Snow ? HBO répond et ça ne devrait pas faire plaisir aux fans de Kit Harrington, qui reprendra son rôle pour le show.

Après avoir fait vibrer des millions de fans à travers le monde entre 2011 et 2019, Game of Thrones revient sur le devant de la scène. Le spin-off de la série House of the Dragon reprend le flambeau avec brio. La saison 2 est attendue pour l'été 2024 et il ne s'agit pas du seul projet issu de l'univers de George R.R. Martin en préparation. HBO planche également sur A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, adaptation de l'œuvre écrite par le romancier. Un spin-off centré sur Jon Snow doit aussi voir le jour. Kit Harrington incarnera de nouveau le personnage adoré des fans de Game of Thrones. Quand pourrons-nous découvrir cette nouvelle série ? Francesca Orsi, présidente de la section séries dramatiques de HBO, donne des nouvelles du projet.

Le spin-off de Game of Thrones arrive, mais prend son temps

Dans une longue interview accordée à Deadline, Francesca Orsi indique qu'il faudra se montrer patient avant de découvrir le spin-off de Game of Thrones centré sur Jon Snow.

Nous travaillons en profondeur avec les scénaristes pour mettre le projet en forme en vue d'un éventuel feu vert, mais pour l'instant, nous ne savons pas si le projet peut aller jusqu'au bout.

Vous l'aurez compris, ce n'est pas tout de suite que nous retrouverons Kit Harrington dans le rôle de Jon Snow. House of the Dragon reste probablement, pour le moment, la priorité de HBO. On imagine qu'il faudra attendre au moins 2025 pour découvrir ce que devient Jon Snow après les événements de GOT.

HBO travaille sur plusieurs spin-off non annoncés

Concernant A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, Francesca Orsi se montre un peu plus prolixe. La production du projet pourrait aller particulièrement vite.

Le projet est plus petit, plus intimiste, ce qui nous permet d'avancer plus rapidement que sur House of the Dragon, parce qu'il y a tellement d'effets visuels. Vous le savez peut-être, mais d'après les romans, les dragons n'existent pas dans cette série. En vertu de cela, ce sera plus rapide à tourner étant donné que nous n'avons pas tous ces effets visuels à livrer.

Elle ajoute que le show devrait compter trois saisons diffusées sur trois années consécutives. Francesca Orsi indique que HBO planche sur plusieurs autres spin-off de Game of Thrones, mais qu'ils sont tellement peu avancés qu'il est trop tôt pour en parler. Les fans de l'univers de George R.R. Martin ne devraient pas manquer de contenu à dévorer dans les prochaines années.