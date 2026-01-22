De Nip/Tuck à American Horror Story, en passant par Glee ou encore plus récemment Monstres, Ryan Murphy est de ces réalisateurs dont les projets s’enchaînent autant que les succès. Et il faut croire que même après toutes ces années, le créateur n’est toujours pas à court d’inspiration, puisque l’heure est aujourd’hui venue pour lui de lancer une nouvelle série en collaboration avec FX et Disney+. Car oui, après le phénomène Monstres chez Netflix, Murphy change de crèmerie pour son nouveau projet.

The Beauty, la nouvelle série de Ryan Murphy, débarque sur Disney+

Fraîchement débarqués sur la plateforme de SVOD au cours de la nuit, les trois premiers épisodes de The Beauty sont en effet maintenant disponibles via l’espace Hulu de Disney+. Mêlant à la fois drame et horreur, ce nouveau thriller adapté des comics éponymes de Jeremy Haun et Jason A. Hurley met en scène deux agents du FBI chargés d’enquêter sur une vague de mystérieux décès. Des décès qui, visiblement, seraient alors provoqués par une nouvelle drogue dont les effets sont extrêmement inattendus.

« Dans The Beauty, le monde de la haute couture vire au cauchemar quand des top-modèles meurent de façon atroce et mystérieuse » nous explique notamment le synopsis de la série disponible sur Disney+. « Les agents du FBI Cooper Madsen (Evan Peters) et Jordan Bennett (Rebecca Hall) débarquent à Paris pour mener l'enquête. Ils découvrent un virus sexuellement transmissible qui transforme les gens ordinaires en créatures à la plastique de rêve, mais aux conséquences terrifiantes ».

À Evan Peters (Dahmer) et Rebecca Hall (The Studio), les deux têtes d’affiche de The Beauty, viennent alors s’ajouter d’autres acteurs de renom tels que Ashton Kutcher (Mon oncle Charlie), Anthony Ramos (Ironheart) ou encore Jeremy Pope (Hollywood). De plus, comme annoncé par Murphy, notons que cette première saison de The Beauty sera composée d’un total de 11 épisodes, d’une durée d’environ une heure chacun. Leur diffusion, quant à elle, se fera progressivement au cours des prochaines semaines.

Un calendrier de diffusion assez inhabituel

Car si les trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Disney+, le rythme de diffusion des épisodes suivants ne sera en revanche pas du tout le même. Ainsi, pour ce qui est des épisodes 4 à 7, les spectateurs devront se contenter d’un seul épisode par semaine jusqu’au 18 février prochain. Pour les quatre derniers, ils seront quant à eux diffusés par groupe de deux. Les épisodes 8 et 9 arriveront donc sur Disney+ le 26 février, tandis que le grand final sera disponible à partir du 5 mars avec les épisodes 10 et 11.

