Voici le récapitulatif des sorties films et séries de la semaine du 2 au 8 février 2026 chez HBO Max, avec plusieurs nouveautés attendues dans la seconde catégorie.

Après avoir ouvert le mois de février 2026 ce dimanche avec La Promesse de l'Aube et la finale masculine de l'Open Tennis d'Australie via Eurosport, HBO Max continue de dérouler son programme du mois, qui va cette semaine surtout se montrer généreux pour les amateurs de séries, même s'il y a également quelques apports notables côté films. Voyons tout cela plus en détail.

Les sorties films HBO Max de la semaine du 2 au 8 février 2026

Commençons justement par les nouvelles sorties films à venir cette semaine sur HBO Max. Sur ce plan, il y a trois nouveautés à signaler, mais qui arriveront toutes durant le weekend. Pour commencer, on a le 7 février 2026 Marie-Antoinette, avec Kirsten Dunst (Mary Jane dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi). Les deux autres films de la semaine à venir sur HBO Max arriveront donc le lendemain, le 8 février, avec Un Homme à la Hauteur avec Jean Dujardin et Virgine Efira ; et le film d'animation Sacrées Momies.

7 FEVRIER Marie-Antoinette

8 FEVRIER Un Homme à la Hauteur Sacrées Momies



Les sorties séries de la semaine du 2 au 8 février 2026

Place ensuite aux séries attendues cette semaine sur HBO Max, avec un programme légèrement plus chargé en la matière, surtout d'un point de vue purement novateur. De ce côté, il y a principalement trois véritables nouveautés à signaler, ainsi que le retour d'une série pour sa seconde saison. Les amateurs de sport auront également des programmes à surveiller. Tout cela s'illustre d'ailleurs dès ce 2 février 2026 avec d'une part du cyclisme sur piste jusqu'au 5 février avec Eurosport, puis Dona Beja, une toute nouvelle telenovela brésilienne racontant l'histoire d'une jeune femme éponyme, et enfin la saison 2 de la série d'animation jeunesse Le Monde Merveilleusement Bizarre de Gumball.

Place ensuite le 4 février 2026 pour la seconde série inédite de HBO Max avec Autopsie d'un Drame, l'adaptation du roman éponyme de Sarah Vaughan, avec Diane Kruger dans le rôle principal. C'est ensuite le 6 février que le programme série de la semaine se clôture pour HBO Max avec d'une part les jeux olympiques d'hiver 2026, toujours avec Eurosport, et la troisième série inédite de ce programme hebdomadaire : Rivalité Intense, qui va quant à elle mêler sport et romance.

2 FEVRIER CYCLISME SUR PISTE – CH. EUROPE– 2-5 fév. - avec Eurosport Dona Beja - Saison 1 Le Monde Merveilleusement Bizarre de Gumball – Saison 2 - Série animation jeunesse

4 FEVRIER Autopsie d'un Drame - Saison 1

6 FEVRIER JEUX OLYMPIQUES D’HIVER MILANO CORTINA 2026 – avec Eurosport Rivalité Intense - Saison 1



