Disney+ prépare la suite en dévoilant ses nouveautés pour le mois de février. La plateforme de SVOD vous réserve de très belles sorties dans son catalogue.

L'année 2026 continue et, avec elles, le line-up des plateformes de SVOD s'étend encore. Après Netflix, il est temps de découvrir ce qui vous attend en février 2026 sur Disney+. Pour l'instant, un seul film a été confirmé, mais pas des moindres. Quant aux séries, le programme s'annonce des plus plaisants avec des suites que certains attendent depuis un moment.

Un des films à succès de 2025 arrive en février

Pas de surprise pour cette première nouveauté à venir le mois prochain sur Disney Plus. Pour autant, l'engouement promet d'être au rendez-vous. En effet, cela fait déjà un moment que la plateforme a confirmé que l'un de ses plus gros succès de 2025 débarquerait bientôt dans son catalogue. En l'occurrence, il s'agit de Lilo & Stitch, la version en prise de vues réelles du célèbre film d'animation. Alors que le projet avait d'abord suscité des inquiétudes auprès des fans, cette revisite de l'histoire de l'extraterrestre bleu à Hawaï a finalement été très bien reçue à sa sortie, pulvérisant les chiffres au box-office. C'est même le troisième film qui a le mieux marché dans les salles françaises l'an dernier, juste après Zootopie 2 et Avatar 3. Notez bien la date de son arrivée en SVOD :

21 FÉVRIER : Lilo & Stitch — l'adaptation live-action du film d'animation culte.



Les nouvelles séries annoncées sur Disney+

En matière de séries, Disney+ mise sur des valeurs sûres pour le mois de février. D'un côté, Thomas Brodie-Sangster replonge dans la peau du fameux Renard, le voleur directement inspiré du personnage d'Oliver Twist. Après deux ans d'attente, les spectateurs vont enfin découvrir ses nouvelles aventures. De l'autre côté, c'est une autre saison 2 qui devrait retenir votre attention. Retrouvez Sterling K. Brown dans la suite de Paradise pour de nouveaux épisodes qui promettent déjà de faire monter la tension. Là encore, pensez à noter les dates pour ne pas manquer leur lancement :

10 FÉVRIER : Le Renard : Prince des voleurs | saison 2 — comédie dramatique dans l'Angleterre du XIX e siècle.

23 FÉVRIER : Paradise | saison 2 — thriller de science-fiction dans laquelle une communauté paisible est bouleversée par un meurtre.

