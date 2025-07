Après une production semée d'embûches en raison notamment d'un reboot et de l'obligation de retourner plusieurs scènes, Daredevil Born Again s'en est finalement plutôt bien tiré avec sa première saison débutée en mars dernier sur Disney+. Assez en tout cas pour mériter une saison 2, à venir sur la même plateforme a priori en mars 2026. Elle devrait en tout cas se respecter ce délai, eût égard à une récente nouvelle encourageante à son sujet.

Daredevil Born Again et prêt pour la saison 2

Daredevil Born Again avait définitivement une lourde tâche sur les épaules de l'avocat Matt Murdock. Elle se devait en effet d'être une suite digne de la série originale sortie sur Netflix en 2015, et qui figure encore aujourd'hui parmi les meilleures œuvres de la plateforme. La première saison s'en sortait avec les honneurs, malgré quelques écueils. Le justicier aveugle va quoi qu'il en soit reprendre du service pour une saison 2, d'ores et déjà annoncée pour mars 2026.

Cette seconde saison de Daredevil Born Again pourrait d'ailleurs totalement surclasser la première. Elle devrait en effet marquer le retour de Jessica Jones (Krysten Ritter), et donner plus de temps d'écran à l'excellent Punisher de Jon Bernthal (The Walking Dead). Côté vilains, l'inénarrable Wilson Fisk de Vicent D'Onofrio sera évidemment de la partie, ainsi qu'a priori Bullseye et Muse. Celui-ci devrait en effet, comme dans les comics, faire un pacte avec Mephisto, introduit dans la très décevante série Ironheart, pour revenir à la vie. Nous apprenions tout cela alors que le tournage de la saison 2 avait commencé peu après la sortie de la première sur Disney+. Quatre mois plus tard, voilà qu'on apprend que ledit tournage vient justement de se terminer.

La saison 2 de Daredevil Born Again doit donc maintenant passer par une indispensable phase de post-production, et devrait donc être dans les temps pour sa sortie prévue courant mars 2026. Rendez-vous cependant dans les prochains mois pour avoir une vision plus claire de la chose pour le justicier aveugle de Hell's Kitchen et ses acolytes.

Source : Reddit