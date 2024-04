Wolverine sort de sa retraite pour son ami Wade Wilson dans Deadpool 3. Un retour savamment orchestré par Ryan Reynolds, qui n'a visiblement pas trop eu de mal à convaincre Hugh Jackman de monter à bord du projet. Même si Logan était belle une conclusion, le super-héros aux griffes en adamantium est prêt à en découdre et faire connaissance avec ses nouveaux copains de plateau. Un nouveau film qui réserve apparemment des tas de surprises et qui se montre encore avant sa sortie cet été au cinéma.

Une nouvelle bande annonce pour Deadpool 3 & Wolverine

Deadpool 3 promet de repousser les limites des précédents épisodes et de continuer dans le WTF le plus total, sans craindre une quelconque censure de Marvel Studios ou Disney. Mais en même temps, le contraire aurait été plus qu'étonnant et il faut le dire, extrêmement décevant. Au lieu de cela, le long-métrage a totalement rassuré avec son premier trailer ne serait-ce que sur le ton et les dialogues employés. En plus de Wade Wilson, ce troisième volet devrait faire intervenir tous les membres de la Deadpool Corp, Elektra et évidemment, le mythique Wolverine qui va devoir se coltiner l'un des super-héros qui n'est pas nécessairement le couteau le plus aiguisé du tiroir.

La bande annonce toute fraîche de Deadpool 3 dévoile des extraits d'Emma Corrin en Cassandra Nova, la jumelle maléfique du Professeur X, Dogpool, des scènes bien violentes, et une dose de parodies avec un gros clin d'oeil à Mad Max ou à la scène du bar avec Wolverine de X-Men, voire un tacle à Zack Snyder. Le tout avec la musique Like a Prayer de Madonna en fond, deux super-héros qui se vannent bien comme il faut et un logo 20th Century Fox enterré pour la dimension méta qui promet encore.

Bref, le film ne semble toujours pas décevoir et explorera bien les méandres du multivers comme on peut le voir lorsque Wolverine et Wade Wilson saute tous les deux dans un portail. Suffisant pour sauver Marvel et son MCU ? Si Deadpool 3, qui sortira le 24 juillet 2024 en France, se plante, ce sera dramatique pour la maison des super-héros. Mais à première, il n'y a pas de raison.