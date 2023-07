Le catalogue Marvel est encore plein de projets et en son sein on peut notamment découvrir The Marvels qui vient justement de dévoiler une bande annonce.

L'attente semble être assez limitée pour ce film mais Disney et Marvel viennent de dévoiler une bande annonce pour The Marvels. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la réaction du public est assez mitigée. Entre excitation de revoir le personnage culte de Carol et la déconvenue scénaristique qui semble se dessiner à travers le trailer. Un sérieux manque d'épique ? On attend evidemment de voir le film complet.

Une phase 5 qui manque de souffle

Pour le moment la phase 5 du MCU manque un peu de souffle, il faut dire qu'il est assez difficile de convaincre avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, seul Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et le talent de James Gunn (son dernier pour le MCU) auront pu apporter un soubresaut de bonheur. Qu'en est t-il de The Marvels qui ne semble pas spécialement convaincre beaucoup de monde à l'heure actuelle ? Les costumes manquant un peu de finesse malgré le gros mieux par rapport aux photos promotionnelles et il semble assez difficile d'attirer du monde avec Miss Marvel puisque la série sur le personnage fut un échec sur Disney + (toute proportion gardée avec les grosses productions de l'entreprise américaine). Finalement, au delà de Carol, seul le personnage de Monica Rambeau apporte un peu de fraicheur à un MCU qui a tendance à tourner en rond depuis quelques temps. D'ailleurs c'est Bob Iger lui même (PDG) qui explique que l'excès de séries nuit à l'intérêt du public pour Marvel.

The Marvels c'est quoi ?

Le film se déroule après les événements de Captain Marvel, WandaVision et Miss Marvel. Dans cette timeline Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau échangent de places à chaque fois qu'elles tentent d'utiliser leurs pouvoirs et doivent s'unir pour comprendre pourquoi. Pour ce qui est des principaux antagonistes, le trio va devoir affronter Dar-Benn, la nouvelle dirigeante de l'empire Kree. C'est surement d'ailleurs aussi pour ça que le film semble susciter moins d'intérêt. En effet, The Marvels ne capitalise pas sur l'apparition (même mystérieuse) d'un super-vilain charismatique et ça risque d'être problématique. Si ce n'est pas toujours représentatif de l'avis général, prenons tout de même la température sur les réseaux sociaux. Voici le genre de commentaires qu'il est possible de lire :

Il en est de même sur YouTube où seul le trailer officiel semble être épargné, ailleurs beaucoup de gens expriment leurs craintes légitimes :

Evidemment dans le lot on retrouve aussi des fans enthousiastes, surtout à l'idée de revoir sur le devant de la scène Captain Marvel, mais ça n'en reste pas moins un film qui divise, loin de faire l'unanimité comme un certain Deadpool 3. Pour mémoire il est prévu pour le 10 novembre 2023.