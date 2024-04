Deadpool 3 compte bien ravir les spectateurs et les fans de Marvel en explorant en profondeur son univers. La preuve en est avec cette toute nouvelle image qui suscite déjà l'enthousiasme.

À l'approche de la sortie très attendue de Deadpool 3 (& Wolverine) en juillet 2024, les fans ont été témoins d'un moment historique pour l'un des personnages les plus aimés de l'univers Marvel. Lors de CinemaCon 2024, une révélation a particulièrement captivé l'attention : Hugh Jackman, vêtu du célèbre costume jaune et bleu de Wolverine, masque compris. Ce visuel, plus proche de l'illustration artistique que de la photographie, a été partagé sur les réseaux sociaux. Offrant un premier aperçu de Jackman dans l'emblématique couvre-chef, un moment que les fans attendaient depuis... des décennies ?

Deadpool 3 montre son Wolverine sur... un gobelet

Depuis sa première apparition en tant que Wolverine dans le film X-Men de 2000, Jackman n'avait jamais porté le costume complet. Notamment le masque distinctif, dans aucun des films suivants. Bien qu'il y ait eu des allusions et même une scène supprimée de The Wolverine montrant le costume, les fans n'ont jamais eu l'occasion de voir l'acteur dans la tenue intégrale. En effet, des images du tournage de Deadpool 3 & Wolverine ont commencé à circuler, montrant Jackman arborant la tenue du personnage, mais sans jamais inclure le masque complet.

La révélation de cette image sur un gobelet de soda lors de CinemaCon marque donc une première significative. Soulignant l'importance du respect de l'iconographie des personnages dans l'adaptation de leurs histoires au grand écran. Ce détail témoigne de la volonté des créateurs de s'aligner davantage sur les attentes des fans et l'héritage des comics. Vous pouvez retrouver la dite image ci-dessous :

Deadpool 3 promet de tisser des liens plus étroits avec l'univers cinématographique Marvel, explorant de nouvelles dynamiques entre les personnages. Ryan Reynolds reprend son rôle de Deadpool pour la troisième fois. Et le film devrait explorer comment ces deux figures emblématiques interagiront. Avec le retour de l'humour que l'on aime tant. Outre l'intégration de Wolverine dans le MCU, le film est sujet à diverses spéculations, notamment sur les apparitions possibles d'autres personnages bien-aimés des comics.