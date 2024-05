Avec son humour et son exploitation à 100% du principe de Multivers, il est clair que Deadpool 3 semble avoir toutes les cartes en main pour grimper au sommet du podium des meilleurs films Marvel. C'est du moins tout ce qu'on lui souhaite. Un nouvel extrait plein d'humour met d'ailleurs en avant la destruction totale du quatrième mur par notre héros masqué. On profite aussi de l'occasion pour vous parler de deux nouvelles rumeurs concernant le futur long métrage.

Deadpool 3 fait rêver

On commence doucement avec un petit extrait du film, une discussion entre Deadpool et Wolverine au cours de laquelle Wade Wilson fait une petite blague sur Paul Rudd, l'interprète d'Ant-Man. Car, comme dans les comics, dans les films, Deadpool, incarné par Ryan Reynolds, est célèbre pour sa capacité à briser le quatrième mur, une technique narrative qui lui permet de s'adresser directement au public. Ce trait de caractère est introduit dès les premiers moments de Deadpool (2016), où le personnage commente ouvertement sur les éléments du film lui-même, comme la mise en scène, la musique, ou même les crédits de début. Par exemple, il fait référence aux acteurs, aux producteurs, et même à des détails externes comme les films précédents de l'acteur Ryan Reynolds.

Dans le même temps, une autre rumeur refait surface. Le teaser du film a également révélé une variante de Deadpool utilisant deux Uzis et arborant une paire de gants noirs, différente de sa tenue habituelle. Cette apparition a suscité des spéculations sur l'introduction possible de nouveaux personnages ou de variantes de personnages existants, notamment parce que Deadpool est traditionnellement représenté avec des pistolets Desert Eagle plutôt qu’avec des Uzis. Ce changement de détail dans l’équipement pourrait indiquer une évolution ou une modification du personnage que nous connaissons. En fait, cela va même plus loin et cela fait écho à une autre rumeur plus ancienne selon laquelle Blake Lively pourrait incarner Lady Deadpool. Cela tombe bien, car la talentueuse actrice est d'ailleurs en couple avec Ryan Reynolds dans la vraie vie. Tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes.

Un ton différent

Enfin, une nouvelle description du film révèle quelques informations. Selon les informations récemment partagées, le film ne se contentera pas d'introduire Deadpool dans le MCU, mais le fera avec un style propre à la 20th Century Fox, marqué par un ton R-rated (classification américaine des films où les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte). De plus, le synopsis suggère que les deux héros "s'inviteront" dans des scènes de films antérieurs du MCU, revisitant ainsi certains des moments les plus marquants des quatre premières phases de cet univers cinématographique.

Le film promet également de nombreuses surprises et caméos, avec la participation potentielle de membres du casting des Avengers, soit par le retour des acteurs originaux, soit par la réutilisation de séquences existantes. Cette approche innovante pourrait non seulement enrichir l'expérience narrative, mais également offrir une nouvelle perspective sur des événements déjà connus des fans.