Ryan Reynold n'a visiblement pas pu attendre et a spoilé une grosse surprise de Deadpool 3 avant même l'annonce officielle. Le film le plus fou de toute la saga ? C'est bien parti pour.

Malgré ses différents déboires, Marvel a de beaux atouts à faire valoir ces prochaines années. Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars en font partie, tout comme Deadpool 3. Le long-métrage qui, malheureusement, subit les répercussions de la grève à Hollywood puisque les studios n'offrent toujours pas de solution équitable aux acteurs et scénaristes. En attendant que tout reprenne, Ryan Reynolds, alias Mr Deadpool, a apparemment vendu la mèche sur l'introduction d'un nouveau personnage.

Un nouveau personnage de Deadpool 3 révélé

Deadpool 3 est très attendu par les fans pour le film en lui-même, mais également pour une autre raison. C'est à travers cet épisode que Hugh Jackman fera son retour en tant que Wolverine. Dans un costume très proche de l'original d'ailleurs, ce qui n'a pas manqué de mettre en ébullition les accros des comics. Deux autres personnages appréciés, Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) et Surge (Shioli Kutsuna), feront aussi un comeback.

Et selon The Hollywood Reporter, Jennifer Garner reviendrait dans la peau d'Elektra, plus de 18 ans après son film solo très décrié. Vu le sérieux du site, vous pouvez déjà prendre cela comme une annonce officielle. Mais d'ici là, c'est un autre super-héros de Deadpool 3 qui se dévoile par le biais de Ryan Reynold.

Tout est parti d'une vidéo où l'acteur Walker Scobell joue un dialogue de Deadpool 2. Cette vidéo a été republiée sur Twitter avec le texte suivant. « Donc Ryan Reynolds a réussi à avoir Walker Scobell pour jouer Kidpool dans Deadpool 3. Pas vrai ? ». Un message qui a été aimé par Reynolds, ce qui fait office de confirmation pour beaucoup.

Si l'on s'en tient à cet indice, Kidpool serait l'un des nouveaux super-héros de Deadpool 3. Un protagoniste qui serait incarné par Walker Scobell qui a déjà tourné avec Reynolds pour Adam à travers le temps de Netflix. Kidpool est la version plus jeune de Deadpool d'un univers alternatif. Et d'après les bruits de couloir, ce ne serait pas le seul membre de la Deadpool Corp. Lady Deadpool, Dogpool et Têtepool seraient également introduits par ce troisième volet.

Avant la grève, la sortie de Deadpool 3 avait été avancée au 3 mai 2024. Une date qui a disparu du calendrier de Disney pour le premier semestre 2024, et qui laisse donc présager d'un retard. La firme de Mickey n'a néanmoins pas communiqué de manière franche, et attend sûrement de voir comment évolue la grève des scénaristes et des acteurs.