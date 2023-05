Au sein des prochains films Marvel, Deadpool 3 est surement le film qui procure le plus d'excitation chez les fans. Et on peut le comprendre. Coté casting on vient d'apprendre la présence de deux personnages cultes.

Outre le coté humoristique du personnage central, le film Deadpool est aussi très qualitatif au niveau de son casting. Les deux premiers épisodes, faute de droit, n'avaient d'ailleurs pas eu le droit à la présence de super-héros très connus. Si cela devrait changer un peu avec le troisième épisode et la présence de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, on vient d'apprendre le retour de deux autres personnages dans le futur long métrage qui sont très appréciés.

Deadpool 3 étoffe son casting

Ainsi donc on peut apprendre grâce au média Deadline que les actrices Brianna Hildebrand et Shioli Kutsuna sont de retour. Respectivement Hildebrand incarne la jeune Negasonic Teenage Warhead, une mutante qui étudie au sein de l'école de Charles Xavier et Kutsuna interprète le personnage de Yukio. D'ailleurs à ce propos sachez que pour la petite histoire dans Deadpool 2, le personnage de Yukio ressemble plus à un autre personnage des comics nommé Noriko "Nori" Ashida alias Surge notamment au niveau de ses pouvoirs. Par contre Negasonic Teenage Warhead est assez proche de celle des Comics, aussi bien pour ses super-pouvoirs que sa représentation physique. ATTENTION SPOIL : dans la scène post-générique du dernier film, Ellie et Yukio ont réparé l'appareil de voyage temporel et le donnent à Deadpool (avant de regretter). Surtout quand on sait que celui-ci l'utilise pour aller voir Hitler bébé dans une nurserie...

Deadpool 3 ça sort quand ?

Le film Deadpool 3 est prévu pour le 6 novembre 2024. Au casting on retrouve donc Ryan Reynolds, Shioli Kutsuna Brianna Hildebrand et... Hugh Jackman qui reprend pour l'occasion son costume de Wolverine. On ne sait rien du scénario si ce n'est que ce dernier devrait avoir une grande place dans le film. Cela devrait permettre aussi d'introduire officiellement l'équipe X-Force au sein du MCU. Celle-ci a plusieurs compositions selon les périodes des Comics mais la seule fois où les deux personnages se retrouvent ensemble à faire équipe c'est au sein de la Uncanny X-Force avec :

Wolverine (en tant que leader)

(en tant que leader) Deadpool

Archangel

Fantomex et son entité robotique E.V.A.

et son entité robotique Psylocke

Reste à voir si dans le film les deux protagonistes cultes seront alliés ou au contraire adversaires l'un l'autre ? Avec Deadpool tout est possible. On ne sait pas non plus si le film inclura des preuves évidentes de son inclusion totale chez Disney et au sein du MCU.

Qu'attendez-vous du film Deadpool 3 de votre coté ?