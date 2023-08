Comme les fans aiment le rappeler, Deadpool 3 est le film le plus attendu du catalogue Marvel. Hélas, ça ne sent pas très bon côté date de sortie. Que peut-on apprendre ?

S'il y a bien un long-métrage Marvel sur lequel Disney peut avoir beaucoup d'espoir, c'est bel et bien Deadpool 3. Entre le succès des deux premiers épisodes, son casting, le retour de Wolverine et l'humour, la production a toutes les cartes en main pour en faire un gros succès. D'ailleurs depuis que le tournage est en pause suite aux grèves des acteurs, ça doit sérieusement grincer des dents dans le bureau de Kevin Feige, président de Marvel Studios. Une grève qui met à mal toute l'industrie et qui pourrait bien avoir un impact significatif sur la date de sortie du film.

Deadpool 3 dans la tourmente

Depuis le 17 juillet dernier, tout est en pause sur le tournage de Deadpool 3. La grève de la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artist) frappait un grand coup, et plusieurs acteurs n'étaient plus sur les plateaux. Presque 1 mois plus tard, rien n'a vraiment changé, et si des discussions ont lieu avec les différents partis, la situation ne semble pas se débloquer dans le bon sens. En partant du postulat de ce triste constat, il semble assez évident que la date sortie pour le film Deadpool 3 est compromise. Et cela, Disney semble en prendre conscience. C'est ce que l'on peut apprendre via le document des résultats financiers du troisième trimestre. L'information a été repérée par le compte de fan Deadpool Updates (qui porte bien son nom), comme vous pouvez le voir ci-dessous :

DEADPOOL 3 ne figure pas sur la liste actualisée des films Disney à sortir en salles pour le premier semestre 2024, ce qui indique un probable changement dans le calendrier de sortie.

Car oui, le long-métrage est normalement programmé pour le 3 mai 2024, mais sans mention aucune de sa présence dans la première moitié de 2024 dans le document Disney... Ça part assez mal. C'est assez ironique quand on sait que Deadpool 3 a été avancé et qu'il devait initialement sortir le 8 novembre 2024. Une fois de plus, l'adage "il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué" s'applique.

Un film ambitieux

Le film s'annonce assez ambitieux, notamment, car il souhaite faire revenir sur le devant de la scène d'anciennes gloires du cinéma Marvel pré-MCU, Wolverine en tête. L'acteur Hugh Jackman étant particulièrement apprécié des fans, le public semble déjà conquit. Dans le rang des rumeurs persistantes, on retrouve aussi l'exploitation du Multivers, désormais un classique de chez Marvel. Une occasion en or pour faire revenir d'autres personnages cultes des X-Men comme nous pouvions vous le mentionner il y a peu. Enfin, la dernière fuite en date concerne la potentielle présence d'un antagoniste bien connu des lecteurs des Comics. La promesse d'une belle réussite audiovisuelle ? C'est ce que nous verrons quelque part durant l'année 2024.