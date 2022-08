Sorti en 2019 après un développement compliqué, Days Gone s'est forgé une bonne réputation auprès des joueurs. On apprend que Sony a des plans pour la franchise qui, pour le moment, sont très différents de ce qu'espère la communauté.

Malgré ses défauts certains, Days Gone avait le mérite d'offrir un monde vivant et des hordes impressionnantes. Un début prometteur en somme bien que perfectible. Après une suite refusée en interne, la licence est-elle morte ? Non mais le prochain projet sera dédié au grand écran.

Sony prépare un film Days Gone

Et une nouvelle adaptation cinématographique pour un jeu PlayStation : Days Gone. Selon le très sérieux Deadline, dont les scoops se vérifient systématiquement, Sony Pictures et PlayStation Productions vont produire un long-métrage des aventures de Deacon St. John.

D'après eux, Sam Heughan (Outlander) serait convoité pour le rôle principal de Deacon St. John. Exit donc Sam Witwer, l'acteur qui prête ses traits au personnage... alors qu'il est justement acteur de métier. Il a joué dans les séries Angel, NCIS : Enquêtes spéciales, Cold Case : Affaires classées ou encore Battlestar Galactic, et des films comme The Mist ainsi que Solo : A Star Wars Story.

Un choix douteux selon le game director du titre qui bosse désormais sur le futur Tomb Raider. « Le fait qu'ils n'auditionnent pas Sam Witwer est parfaitement ridicule. Il a le physique, le bon look, et put**n, il sait jouer » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Au scénario, il y aurait visiblement Sheldon Turner (X-Men : Le Commencement, In the Air...). Le long-métrage sera peut-être bon... mais ce n'est pas le Days Gone 2 voulu par les joueurs.

Jeff Ross, le réalisateur du jeu, avait expliqué que la suite avait été refusée d'entrée par la direction de Bend Studio, qui n'a même pas pris la peine d'en discuter avec les pontes de Sony Interactive Entertainment. Peut-être que ce film pourra relancer l'idée ? Les équipes travaillent actuellement sur une nouvelle franchise solo avec une composante multijoueur.

Le carton du film Uncharted a dû conforter PlayStation Productions et Sony Pictures dans le fait qu'exploiter les licences vidéoludiques était un bon plan. Si on ne connaît pas la qualité à l'avance, niveau quantité, il y a de quoi faire.

