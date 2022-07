Chad Stahelski, réalisateur de la saga John Wick, s'est invité par surprise au Comic-Con de San Diego. Dans sa besace, la toute première bande-annonce de John Wick 4. Un nouvel opus qui a l'air dément et qui devrait plaire aux fans.

John Wick 4 exhibe son trailer coup de poing

John Wick, le tueur à gages qui a vu son chien être assassiné, se venge depuis maintenant trois films. En attirant vers lui les pires truands. Pas de repos pour les guerriers et il est prêt à en découdre dans John Wick 4. Et maintenant que Baba Yaga a prié avant le carnage, place au massacre avec une première bande-annonce.

Ce trailer au montage explosif dévoile que Keanu Reeves sera envoyé aux quatre coins du monde, avec toujours un même objectif, sauver sa peau et taper bien violemment des méchants. Il passera par les Etats-Unis, la Jordanie, Paris avec un stop devant la Tour Eiffel, Berlin et le Japon.

Les scènes d'action de John Wick 4 sont une nouvelles fois ultra chorégraphiées et on devrait en prendre plein les yeux. L'affrontement au sabre entre Donnie Yen et Hiroyuki Sanada ou encore l'acharnement de Baba Yaga avec un nunchaku sur un adversaire, ça donne envie.